68-летний пенсионер повторно попался на незаконной продаже спиртного

Мужчину осудили по уголовной статье и оштрафовали на 30 000 рублей.

Елецкий районный суд вынес приговор 68-летнему пенсионеру по статье 171.4 УК РФ за неоднократную незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, осенью 2022 года мужчина, который до этого уже был оштрафован по административной статье за незаконную розничную продажу алкогольной пищевой продукции, снова попался на том же.У себя дома он незаконно продал за 200 рублей пол-литровую бутылку с этикеткой «Пшеничная водка» без специальной федеральной акцизной марки. Внутри бутылки была прозрачная жидкость с объемной долей этилового спирта 41,2%, в которой по результатам лабораторных исследований нашли микропримеси метанола в количестве 0,0003%.В суде мужчина признал вину и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств (отсутствие судимости, положительные характеристики, преклонный возраст и болезненное состояние), суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 30 000 рублей. Приговор в силу ещё не вступил.