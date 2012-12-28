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сегодня, 15:57
68-летний пенсионер повторно попался на незаконной продаже спиртного
Мужчину осудили по уголовной статье и оштрафовали на 30 000 рублей.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, осенью 2022 года мужчина, который до этого уже был оштрафован по административной статье за незаконную розничную продажу алкогольной пищевой продукции, снова попался на том же.
У себя дома он незаконно продал за 200 рублей пол-литровую бутылку с этикеткой «Пшеничная водка» без специальной федеральной акцизной марки. Внутри бутылки была прозрачная жидкость с объемной долей этилового спирта 41,2%, в которой по результатам лабораторных исследований нашли микропримеси метанола в количестве 0,0003%.
В суде мужчина признал вину и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств (отсутствие судимости, положительные характеристики, преклонный возраст и болезненное состояние), суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 30 000 рублей. Приговор в силу ещё не вступил.
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