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Общество
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46 минут назад
Под Лебедянью энтузиасты высадят геоглиф в виде креста
Когда деревья подрастут, его можно будет увидеть из космоса.
Инициатор посадки геоглифа пенсионер Владимир Жемчужников. Он рассказал GOROD48, что крест составят 150 голубых елей и 300 сосен. Его длина — 100 метров, ширина — 50. Работать он будет не один. На помощь придут студенты и общественники. Саженцами энтузиастов снабдил местный лесхоз.
Деревья пенсионер Владимир Жемчужников сажает уже много лет. Причем именно в виде геоглифов. В планах Владимира Жемчужникова высадка недалеко от креста елей, лип и сирени в форме виде звезды.
— Это не то, что лес сажать. — Это интересно. Тут аллеи, прямые линии. Люди спасибо говорят, — объясняет свое хобби пенсионер.
В 2022 году Владимир Жемчужников участвовал в посадке лебедянского геоглифа в виде двух лебедей переплетенных шеями. Изображение назвали «Лебединая верность». И уже несколько лет растет высаженная им звезда, которую можно увидеть на Google-картах.
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