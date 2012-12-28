Под Лебедянью энтузиасты высадят геоглиф в виде креста

Когда деревья подрастут, его можно будет увидеть из космоса.

Завтра в селе Старое Ракитино начнется высадка геоглифа в виде православного креста. Геоглиф — изображение, которое можно увидеть целиком только с высоты птичьего полета, а иногда и из космоса.Инициатор посадки геоглифа пенсионер Владимир Жемчужников. Он рассказал GOROD48, что крест составят 150 голубых елей и 300 сосен. Его длина — 100 метров, ширина — 50. Работать он будет не один. На помощь придут студенты и общественники. Саженцами энтузиастов снабдил местный лесхоз.Деревья пенсионер Владимир Жемчужников сажает уже много лет. Причем именно в виде геоглифов. В планах Владимира Жемчужникова высадка недалеко от креста елей, лип и сирени в форме виде звезды.— Это не то, что лес сажать. — Это интересно. Тут аллеи, прямые линии. Люди спасибо говорят, — объясняет свое хобби пенсионер.В 2022 году Владимир Жемчужников участвовал в посадке лебедянского геоглифа в виде двух лебедей переплетенных шеями. Изображение назвали «Лебединая верность». И уже несколько лет растет высаженная им звезда, которую можно увидеть на Google-картах.