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Происшествия
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39 минут назад
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77-летний пенсионер решил заработать на бирже и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
А жених с сайта знакомств убедил липчанку набрать микрозаймов на 55 тысяч рублей.
53-летняя женщина поверила звонкам «сотрудника портала Госуслуг» и «сотрудника Центробанка», которые под предлогом защиты от мошеннических операций убедили её в течение недели перевести на различные счета мошенников 1,7 миллиона рублей. Деньги потерпевшая переводила c конца марта по 5 апреля.
68-летняя липчанка поверила звонку из «Центробанка» и под предлогом отмены сомнительных операций перевела мошенникам через различные банкоматы 1 миллион 415 тысячи рублей.
42-летний мужчина хотел купить велосипед через сайт объявлений. Перевёл продавцу 30 тысяч рублей и остался и без денег, и без двухколёсного друга.
А 21-летняя девушка хотела найти спутника на сайте знакомств. Двухдневное общение в мессенджере обернулось походом в полицию: мужчина уговорил девушку оформить на своё имя микрозаймов на 55 тысяч рублей.
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