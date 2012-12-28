77-летний пенсионер решил заработать на бирже и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей

А жених с сайта знакомств убедил липчанку набрать микрозаймов на 55 тысяч рублей.

За минувшие сутки в полицию поступило сразу несколько заявлений о крупных мошенничествах. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 77-летний мужчина на старости лет решил разбогатеть, заработав на бирже. В результате он перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей.53-летняя женщина поверила звонкам «сотрудника портала Госуслуг» и «сотрудника Центробанка», которые под предлогом защиты от мошеннических операций убедили её в течение недели перевести на различные счета мошенников 1,7 миллиона рублей. Деньги потерпевшая переводила c конца марта по 5 апреля.68-летняя липчанка поверила звонку из «Центробанка» и под предлогом отмены сомнительных операций перевела мошенникам через различные банкоматы 1 миллион 415 тысячи рублей.42-летний мужчина хотел купить велосипед через сайт объявлений. Перевёл продавцу 30 тысяч рублей и остался и без денег, и без двухколёсного друга.А 21-летняя девушка хотела найти спутника на сайте знакомств. Двухдневное общение в мессенджере обернулось походом в полицию: мужчина уговорил девушку оформить на своё имя микрозаймов на 55 тысяч рублей.