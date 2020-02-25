Происшествия
сегодня, 13:53
30-летняя мать двоих детей умерла от пьянки
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С ее сожителя сняты подозрения в убийстве.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью в общежитии на улице Студенческий городок жилец одной из комнат нашел мертвой свою сожительницу. Приехавшая по вызову следственно-оперативная группа не обнаружила на теле 30-летней матери двух детей (которые жили с бабушкой) телесных повреждений, но мужчину на всякий случай задержала.
Вывод о том, что стало причиной смерти женщины, должны были сделать судебные медики. Вскрытие показало, что она умерла от алкогольной кардиомиопатии, заболевания сердечной мышцы, обусловленное длительным, не менее 10 лет, употреблением спиртного.
С уже бывшего сожителя умершей сняты подозрения в убийстве (до этого, по словам соседей, он бил ее смертным боем). Мужчина вернулся домой и уже отмечает свое освобождение.
Вывод о том, что стало причиной смерти женщины, должны были сделать судебные медики. Вскрытие показало, что она умерла от алкогольной кардиомиопатии, заболевания сердечной мышцы, обусловленное длительным, не менее 10 лет, употреблением спиртного.
С уже бывшего сожителя умершей сняты подозрения в убийстве (до этого, по словам соседей, он бил ее смертным боем). Мужчина вернулся домой и уже отмечает свое освобождение.
11 3278
Родина
Катя
Ну так зато "яжмать")))))
ттт
Кристина
ттт
с 20 лет пила
жока
от горя
Фанфурик