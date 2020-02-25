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сегодня, 13:53

30-летняя мать двоих детей умерла от пьянки

11 3278
#следствие #алкоголь
4
30-летняя мать двоих детей умерла от пьянки

С ее сожителя сняты подозрения в убийстве.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью в общежитии на улице Студенческий городок жилец одной из комнат нашел мертвой свою сожительницу. Приехавшая по вызову следственно-оперативная группа не обнаружила на теле 30-летней матери двух детей (которые жили с бабушкой) телесных повреждений, но мужчину на всякий случай задержала.

Вывод о том, что стало причиной смерти женщины, должны были сделать судебные медики. Вскрытие показало, что она умерла от алкогольной кардиомиопатии, заболевания сердечной мышцы, обусловленное длительным, не менее 10 лет, употреблением спиртного.

С уже бывшего сожителя умершей сняты подозрения в убийстве (до этого, по словам соседей, он бил ее смертным боем). Мужчина вернулся домой и уже отмечает свое освобождение.
11 3278
#следствие #алкоголь
4

Комментарии (11)

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Родина

3 минуты назад
Бездушная, унижающая человеческое достоинство сатанинская статейка.
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Катя

20 минут назад
Кристина, как говорится - жилая грешно и умерла смешно.
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Ну так зато "яжмать")))))

20 минут назад
Удивительно ,что только двое.или остальных просто нет в в сводках.А нормальные люди отчисляют налоги на их содержание.
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ттт

38 минут назад
фотка из сериала про пиндосовскую больницу?
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Кристина

39 минут назад
Зачем жила?...
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ттт

40 минут назад
Лучше всего соседям, вернулся и сразу отмечать кинулся
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с 20 лет пила

40 минут назад
и жила половой жизнью. Спи вечным сном, девушка.
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жока

54 минуты назад
ебyт же люди!
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от горя

55 минут назад
Она умерла. А судебным ахломонам налили, чтоб не скучали
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Фанфурик

сегодня, 14:05
И ни она первая, и ни она последняя... Таких ещё много будя!
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