В Студенческом городке нашли мертвую женщину

Возможно, ее убил сожитель.

Полиция на всякий случай задержала этого человека.

Сегодня ночью житель бывшего общежития, дома №11 по улице Студенческий городок, позвонил в полицию и сообщил, что нашел мертвой свою сожительницу. Приехавшая по вызову следственно-оперативная группа не обнаружила на теле 30-летней матери двух детей телесных повреждений. Вывод о том, что стало причиной смерти женщины, сделают судебные медики. От их мнения будут зависеть действия правоохранительных органов.По данным GOROD48, ее сожитель был ранее судим и держал в страхе своих соседей. Живущую с ним женщину не раз видели черной от побоев. Ее советовали уйти от такого мужчины, но она говорила, что любит его до смерти.