Происшествия
50 минут назад
В Студенческом городке нашли мертвую женщину
11 2468
Возможно, ее убил сожитель.
Сегодня ночью житель бывшего общежития, дома №11 по улице Студенческий городок, позвонил в полицию и сообщил, что нашел мертвой свою сожительницу. Приехавшая по вызову следственно-оперативная группа не обнаружила на теле 30-летней матери двух детей телесных повреждений. Вывод о том, что стало причиной смерти женщины, сделают судебные медики. От их мнения будут зависеть действия правоохранительных органов.
По данным GOROD48, ее сожитель был ранее судим и держал в страхе своих соседей. Живущую с ним женщину не раз видели черной от побоев. Ее советовали уйти от такого мужчины, но она говорила, что любит его до смерти.
По данным GOROD48, ее сожитель был ранее судим и держал в страхе своих соседей. Живущую с ним женщину не раз видели черной от побоев. Ее советовали уйти от такого мужчины, но она говорила, что любит его до смерти.
Полиция на всякий случай задержала этого человека.
11 2468
Комментарии (11)
Еще в рубрике
23.02.2020 21:51Происшествия
Что теперь
Нонка
Походу
Мужик
Липецк
.
Печенька с корицей.
Логика
Дык @
Миротворец