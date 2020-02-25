Происшествия

50 минут назад

В Студенческом городке нашли мертвую женщину

11 2468
В Студенческом городке нашли мертвую женщину

Возможно, ее убил сожитель.

Сегодня ночью житель бывшего общежития, дома №11 по улице Студенческий городок, позвонил в полицию и сообщил, что нашел мертвой свою сожительницу. Приехавшая по вызову следственно-оперативная группа не обнаружила на теле 30-летней матери двух детей телесных повреждений. Вывод о том, что стало причиной смерти женщины, сделают судебные медики. От их мнения будут зависеть действия правоохранительных органов.

По данным GOROD48, ее сожитель был ранее судим и держал в страхе своих соседей. Живущую с ним женщину не раз видели черной от побоев. Ее советовали уйти от такого мужчины, но она говорила, что любит его до смерти.
Полиция на всякий случай задержала этого человека. 

11 2468

Комментарии (11)

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Что теперь

1 минуту назад
Будет с детьми?
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Нонка

17 минут назад
От любимых кулачиков-калачики! Жаль детей !
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Походу

21 минуту назад
подушкой придушил или вколол что-то
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Мужик

23 минуты назад
Это не любовь,это бытовуха,просто эта дура боялась быть недотраханой,поэтому и жила с ним(как собственно поступают и многие "жертвы").Вобщем поделом ей.
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Липецк

25 минут назад
Ни кто не знает кто такие?с какого подъезда?
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.

27 минут назад
Ну если любила до смерти, то поделом ей.
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Печенька с корицей.

28 минут назад
Как можно любить судимого,дикость,которая просто не укладывается в голове,как можно ездить к ним на свиданки в тюрьму, и все такое. А ведь много таких женщин,которые живут с уголовниками и терпят такое отношение.Зачем такого любить,что он вообще может дать женщине.
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Логика

34 минуты назад
Правду говорила, что любит до смерти.
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Дык @

34 минуты назад
Ну, если в Студенческом городке, то она - жертва образования.
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Миротворец

39 минут назад
Коронавирус 100%
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