Кошмарная концовка: третий круг липецкие баскетболисты начали с поражения от аутсайдеров

Свою лепту в победу команды Курска внес и воспитанник липецкого баскетбола, решивший, что в соседнем городе больше перспектив.

Третий круг первенства ЦФО по баскетболу липецкий «МицуБаскет» начал с домашнего поражения от занимающих предпоследнее место курских «Русичей» - 81:87.

Отметим, что в нынешнем сезоне команды встречались между собой уже четырежды, и все четыре раза победителями с паркета уходили липчане. Но вчера нашла коса на камень…

Всё, казалось бы, складывается в пользу «МицуБаскета»: первую четверть наша команды выиграла – 24:23, а вторую – 25:14, что обеспечило к большому перерыву преимущество в 12 очков. Но затем последовал провал. Третий отрезок остался за гостями – 29:19 и в заключительной четверти игру, по сути, пришлось начинать заново при счёте 68:66 в пользу липчан.

При счёте 70:70 по два очка у гостей заработали Андрей Гребенников и Григорий Рулёв, выведя «Русичей» вперёд – 74:70. Отметим, что Рулёв – воспитанник липецкого баскетбола, его мама Татьяна Шарапова является одним из лучших тренеров Липецкой области. В прошлом году Рулёв дебютировал за «Мицубаскет», но мама-тренер прекрасно понимает, где у ребенка больше перспектив и это, увы, не Липецк. Всего за игру Григорий набрал 2 очка и совершил 5 подборов.

Играющий тренер липчан Константин Бреев ни на секунду не покинул площадку, его двухочковый позволил нашей команды сравнять счёт – 81:81. Играть оставалось 6 минут и 41 секунду – «вечность» по меркам баскетбола. Но... за оставшееся время липецкие бомбардиры больше не сумели ни разу поразить чужую корзину, а гости из Куска набрали еще шесть очков, итог – 87:81, победа «Русичей».

У липчан самым результативным стал Бреев – 32 очка (плюс 8 фолов соперников на нём), Никита Полянский принес 21 очко и сделал 6 подборов, Дмитрий Неклюдов положил в общую копилку 14 очков и «вырвал» 15 подборов. Отметим, что один из лидеров Валерий Рогачёв не принимал участие в матче.

У гостей Андрей Сазонов набрал 28 очков, а Алексей Гребенников – 20, плюс 11 подборов.

Повторный матч назначен на 23 февраля.