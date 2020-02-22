Общество

44 минуты назад

Защитники елецкой станции переливания крови вышли с одиночными пикетами на Соборную площадь

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#пикет #станция переливания крови

Сегодня под окнами администрации Липецкой области врачи, депутаты и общественники требовали сохранить станцию переливания крови в Ельце.

Пикетчики с плакатами сменяли друг друга на пороге региональной администрации около часа. Организаторы акции сообщают о том, что в серии пикетов в защиту станции участвовали примерно 50 человек.




Напомним, решение о закрытии елецкой станции переливания крови принято осенью 2019 года после круглого стола с участием руководителей федеральных и региональных медицинских организаций,  руководителей Ельца и области. Прекращение работы станции мотивировалось изменившимся подходом к заготовке компонентов крови и избыточностью елецкой станции. В российской медицине все чаще используются искусственные ингредиенты крови и госзадание на заготовку донорской крови в области составляет 30,7 тысячи литров. При этом в областной станции переливания крови заготовлено за год почти 42,5 тысячи литров. Елецкую станцию переливания использовали по большей части как пункт забора крови, которую потом везли в Липецк на обработку.

5 238
#пикет #станция переливания крови

Комментарии (5)

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Дерзкий

12 минут назад
Оно и в Липецке уже мало стали брать крови!люди меня поддержат! Что ща кровь сдать стало тяжело чем ранее!ну а я чем виноват что у меня вместо ГМО течет 2 положительная!если бы текло ГМО то брали бы без проблем она востребована!а кровь ща не нужна!
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Данька

14 минут назад
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Любовь Прокофьевна

20 минут назад
О! Я мимо этого мужичка сегодня проходила, и помохала ему ручкой, что так делать нельзя.
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Это

25 минут назад
называется ,точечная , вялотекущая оптимизация!
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украинский железобрюх

29 минут назад
Эпидемия, что ли, какая-то?! Чё-то стали часто пикетировать!
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