44 минуты назад
Защитники елецкой станции переливания крови вышли с одиночными пикетами на Соборную площадь
Сегодня под окнами администрации Липецкой области врачи, депутаты и общественники требовали сохранить станцию переливания крови в Ельце.
Напомним, решение о закрытии елецкой станции переливания крови принято осенью 2019 года после круглого стола с участием руководителей федеральных и региональных медицинских организаций, руководителей Ельца и области. Прекращение работы станции мотивировалось изменившимся подходом к заготовке компонентов крови и избыточностью елецкой станции. В российской медицине все чаще используются искусственные ингредиенты крови и госзадание на заготовку донорской крови в области составляет 30,7 тысячи литров. При этом в областной станции переливания крови заготовлено за год почти 42,5 тысячи литров. Елецкую станцию переливания использовали по большей части как пункт забора крови, которую потом везли в Липецк на обработку.
Дерзкий
Данька
Любовь Прокофьевна
Это
украинский железобрюх