Тройное столкновение на улице Ленина:опрокинулся «Ниссан», ранена женщина

На улице Ленина серьезная авария

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В данный момент на улице Ленина работают экстренные службы - медики, спасатели, полиция. Произошло столкновение трех автомобилей - "Ауди", "Ниссан" и "Форд"."Ауди" врезался в поворачивающий у дома №11 "Ниссан", в результате чего автомобиль снес дорожный знак и перевернулся на крышу, задел микроавтобус "Форд" принадлежащий Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.В аварии пострадала 32-летняя пассажирка "Ауди".При столкновении произошел розлив топлива. Для ликвидации последствий ДТП и обеспечения пожарной безопасности выезжали пожарные части №7 ГУ МЧС России по Липецкой области.