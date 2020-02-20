Происшествия
47 минут назад
Тройное столкновение на улице Ленина:опрокинулся «Ниссан», ранена женщина
На улице Ленина серьезная авария
В данный момент на улице Ленина работают экстренные службы - медики, спасатели, полиция. Произошло столкновение трех автомобилей - "Ауди", "Ниссан" и "Форд".
"Ауди" врезался в поворачивающий у дома №11 "Ниссан", в результате чего автомобиль снес дорожный знак и перевернулся на крышу, задел микроавтобус "Форд" принадлежащий Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.
В аварии пострадала 32-летняя пассажирка "Ауди".
При столкновении произошел розлив топлива. Для ликвидации последствий ДТП и обеспечения пожарной безопасности выезжали пожарные части №7 ГУ МЧС России по Липецкой области.
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"Ауди" врезался в поворачивающий у дома №11 "Ниссан", в результате чего автомобиль снес дорожный знак и перевернулся на крышу, задел микроавтобус "Форд" принадлежащий Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.
В аварии пострадала 32-летняя пассажирка "Ауди".
При столкновении произошел розлив топлива. Для ликвидации последствий ДТП и обеспечения пожарной безопасности выезжали пожарные части №7 ГУ МЧС России по Липецкой области.
Липчане
Дмитрий Краси чков
Мамка того хохла
Мамка того хохла
телефон членососа 89103543434
911
Хохол тот самый
житель
Качалась карета
Культурный