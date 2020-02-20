Происшествия

47 минут назад

Тройное столкновение на улице Ленина:опрокинулся «Ниссан», ранена женщина

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#ДТП
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Тройное столкновение на улице Ленина:опрокинулся «Ниссан», ранена женщина

На улице Ленина серьезная авария

В данный момент на улице Ленина работают экстренные службы - медики, спасатели, полиция. Произошло столкновение трех автомобилей - "Ауди", "Ниссан" и "Форд".

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"Ауди" врезался в поворачивающий у дома №11 "Ниссан", в результате чего автомобиль снес дорожный знак и  перевернулся на крышу, задел микроавтобус "Форд" принадлежащий Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

В аварии пострадала 32-летняя пассажирка "Ауди".

При столкновении произошел розлив топлива.  Для ликвидации последствий ДТП и обеспечения пожарной безопасности выезжали пожарные части №7 ГУ МЧС России по Липецкой области.




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#ДТП
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Комментарии (24)

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Липчане

1 минуту назад
Мамка того хохла, Да видели твего отпездола. Ходит вокруг дома в проссатом пальто
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Дмитрий Краси чков

1 минуту назад
Хочешь отодрать мою жену в тощую жопу за 50 рэ? Отправь СМС с текстом Дашь-ка? на телефон 89103543434
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Мамка того хохла

4 минуты назад
Отправь СМС с текстом ОТСОСИ ЧУРКА НОСАСТАЯ на телефон 89103543434 и я Дима Плямин (с 2010 года Краси чков, а с 2020 года Главпетушинский) ОТСОСУ У ТЕБЯ В СВОЕЙ ОБКОНЧАННОЙ ИНОПОМОЙКЕ
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Мамка того хохла

9 минут назад
Русские мужики хоть письку моют. Наши харьковские свиньи. Да мой уепок сынуля такой
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телефон членососа 89103543434

14 минут назад
житель, телефонами этого членососа со сселок, высоцкого, 6 все остановки на улице Баумана обклеены
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911

14 минут назад
Два дебила - страшно. Три дебила - смертельно опасно. Мерялись иномарками эти идиоты?
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Хохол тот самый

17 минут назад
Я мордовский трижды судимый опущенец со сселок, высоцкого, 6 отсасываю у любого в своей обкончанной ИНОПОМОЙКЕ! Отправь СМС с текстом ОТСОСИ на номер 89103543434 и я * к тебе
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житель

18 минут назад
Созерцатель, Может в командировке,номера то московские.
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Качалась карета

20 минут назад
Я мордовский мудак Дима Плямин со сселок, высоцкого, 6 отсосу за полбанки просроченной тушенки! Мой контактный телефон 89103543434
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Культурный

21 минуту назад
Иномарки конечно хороши в управлении и эксплуатации,а вот те кто ими управляет,не соответствует их статусу.Плохо физику учили в школе......
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