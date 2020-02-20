Общество
49 минут назад
Село под Липецком засыпало серой пылью
Жители села Ситовка предполагают, что произошел выброс на цементном заводе.
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Сегодня в редакцию сайта GOROD48 обратились жители села Ситовка Липецкого района с жалобой на пыль: утром бело-серым налетом оказались покрыты автомобили и дома.
По цвету и консистенции пыль похожа на цементную, в Ситовке предположили, что ее источником мог стать выброс цементного завода на окраине Липецка.
По данным GOROD48, жители Ситовки пожаловались на пыль и в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. После этого в село выехала передвижная лаборатория управления.
По цвету и консистенции пыль похожа на цементную, в Ситовке предположили, что ее источником мог стать выброс цементного завода на окраине Липецка.
По данным GOROD48, жители Ситовки пожаловались на пыль и в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. После этого в село выехала передвижная лаборатория управления.
Сейчас цементные заводы
Резьба
Предлагаю
Еще лучше бы
Ты членосос опущеный, а не эдик суровый
Эдуард Суровый
упаркина
Влад
Моё мнение.
Хорошо бы