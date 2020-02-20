Село под Липецком засыпало серой пылью

Жители села Ситовка предполагают, что произошел выброс на цементном заводе.

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Сегодня в редакцию сайта GOROD48 обратились жители села Ситовка Липецкого района с жалобой на пыль: утром бело-серым налетом оказались покрыты автомобили и дома.



По цвету и консистенции пыль похожа на цементную, в Ситовке предположили, что ее источником мог стать выброс цементного завода на окраине Липецка.



По данным GOROD48, жители Ситовки пожаловались на пыль и в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. После этого в село выехала передвижная лаборатория управления.



