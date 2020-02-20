Общество

49 минут назад

Село под Липецком засыпало серой пылью

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#цемент #пыль
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Жители села Ситовка предполагают, что произошел выброс на цементном заводе.

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Сегодня в редакцию сайта GOROD48 обратились жители села Ситовка Липецкого района с жалобой на пыль: утром бело-серым налетом оказались покрыты автомобили и дома.

По цвету и консистенции пыль похожа на цементную, в Ситовке предположили, что ее источником мог стать выброс цементного завода на окраине Липецка.

По данным GOROD48, жители Ситовки пожаловались на пыль и в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. После этого в село выехала передвижная лаборатория управления. 

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#цемент #пыль
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Комментарии (12)

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Сейчас цементные заводы

11 минут назад
мобильные. Каждый подрядчик привозит свой завод и изготавливает для себя асфальт
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Резьба

12 минут назад
резьба будет нарезана в жопе мордовского чмыря дмитрия плямина (с 2010 года краси чкова), а в его ссаную халупу на сселках, высоцкого, 6 будем сливать с асенизаторских машин гавно из сливных ям по улице Баумана!
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Предлагаю

14 минут назад
слив с асенизаторских машин производить в гавносарай едераста на сселках, высоцкого, 6
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Еще лучше бы

17 минут назад
Эдуард Суровый, твое ссаное быдло-гетто из мордовских ворюг и жлобья снесем к твоей йобаной шалаве матери!!!
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Ты членосос опущеный, а не эдик суровый

18 минут назад
Эдуард Суровый, хорошо бы снос начать с ссаной халупы на высоцкого, 6, а перед этим вытащить из нее носастого жоповысерка, отпинчить его и повесить на его же кишках!!!
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Эдуард Суровый

26 минут назад
Будет здорово, если быдло с ником "хорошо бы" - просто сдохнет!
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упаркина

30 минут назад
сделаем вам бассейн 3x4 метра открытый и попилим деревья
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Влад

33 минуты назад
Да это вам не китайцы с их тапочками, все молчать будут
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Моё мнение.

34 минуты назад
Цемзавод уже как полтора года закрыт.
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Хорошо бы

38 минут назад
Сселковское быдло-гетто из ворюг и барыг снести к куям!
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