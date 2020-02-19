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14 минут назад

В Москве раскрыли ячейку исламистов

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#ФСБ #исламисты
В Москве раскрыли ячейку исламистов

Сторонники запрещенной в России организации вербовали новых адептов.

ФСБ сообщает о пресечении в Москве и Подмосковье совместно с МВД России деятельности ячейки международной религиозно-экстремистской организации (МРЭО) "Таблиги Джамаат, запрещенной на территории России.

Возбуждено уголовное дело, пишет «Интерфакс». Планирование терактов им не вменяют, только пропаганду экстремистской идеологии и вербовку новых адептов. При обыске найдена запрещенная литература и символика организации.

Задержано три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых они распространяли идеологию запрещенной организации, подрывающую устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников, говорится в релизе спецслужбы.
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#ФСБ #исламисты

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