В Липецкой области дождь, мокрый снег и до +4

2 февраля Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта - пройдут дождь и мокрый снег. 3 и 4 февраля регион окажется в тыловой части циклона – небольшой снег пройдет лишь местами.

Среднесуточные температуры воздуха составят от -3 до +1 градусов, что на 5-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 февраля в Липецкой области будет облачно, ночью пройдут умеренные, а небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью южный, днем западный, 6-11 м/сек. Температура ночью – от 0 до -5 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.В Липецке облачно, ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью будет около 0 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.День 2 февраля стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 33 градусов мороза.