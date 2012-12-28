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сегодня, 15:18
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На улице весна: зима в разгаре (ФОТО)

2 февраля в Липецке — такое же как и вся эта зима:  через тучи пробивается солнце, и на улице то ли ранняя весна, то ли поздняя осень.

Наш фотокор Алексей Власов прошелся с камерой по улице Ленина, чтобы зафиксировать очередной удивительный день удивительной зимы 2024-2025.

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И если вы сегодня еще не были на улице, самое время отправиться на прогулку — с понедельника температура воздуха будет понижаться на один-два градуса ежедневно. Как говорят синоптики, территория Липецкой области окажется под влиянием холодного фронта циклона, который сформировался на севере России.

зима
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Комментарии (4)

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Сурок Фил
19 минут назад
Сегодня не узнал себя в зеркале, видимо зима продлится ещё шесть недель например
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Колов
39 минут назад
фото изрисованных домов и треснувший фасад вообще супер
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Камушек
сегодня, 16:31
Фото огонь!
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Спасибо
сегодня, 16:20
Остановись, мгновенье Очень красивые картинки
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