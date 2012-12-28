Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Общество
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сегодня, 15:18
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На улице весна: зима в разгаре (ФОТО)
Наш фотокор Алексей Власов прошелся с камерой по улице Ленина, чтобы зафиксировать очередной удивительный день удивительной зимы 2024-2025.
И если вы сегодня еще не были на улице, самое время отправиться на прогулку — с понедельника температура воздуха будет понижаться на один-два градуса ежедневно. Как говорят синоптики, территория Липецкой области окажется под влиянием холодного фронта циклона, который сформировался на севере России.
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