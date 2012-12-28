Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
Происшествия
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сегодня, 21:11
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Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Жители Елецкого района делятся последствиями падения ступени ракеты.
Еще одно видео последствий падения ракетной ступени в Елецком районе опубликовано в социальных сетях. На нем запечатлена огромная воронка и усыпанная грунтом дорога.
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