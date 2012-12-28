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Происшествия
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Происшествия
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Происшествия
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
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6215
сегодня, 21:11
25

Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса

Жители Елецкого района делятся последствиями падения ступени ракеты.

Жители Елецкого района делятся последствиями падения ступени ракеты.

Еще одно видео последствий падения ракетной ступени в Елецком районе опубликовано в социальных сетях. На нем запечатлена огромная воронка и усыпанная грунтом дорога.
ракета
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Комментарии (25)

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Как гость
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Сначала новые
КЕША
11 минут назад
К нам со всей Европы и из Америки. едут, не пугайте
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Заячья Кровь
15 минут назад
А я верю
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111
34 минуты назад
Хорошо, если хотя бы не врут насчёт отсутствия жертв.
Ответить
Тетя
58 минут назад
Обязательно надо показывать фото?
Ответить
да уж
сегодня, 22:18
Что то пошло не так.
Ответить
Антибиотик
сегодня, 22:16
Может кто-то закладку искал?
Ответить
AA
сегодня, 22:12
одно враньё
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Лиза
сегодня, 22:10
Ага, "ступенька"...
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Липчанин
сегодня, 22:06
Диванные эксперты, ваш выход!
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гость
сегодня, 22:02
вы небыли в Ротове
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