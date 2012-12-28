Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
Происшествия
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сегодня, 20:07
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В Липецкой области кусками грунта и щебнем от взрывной волны побило машину
Жители Елецкого района поделились кадрами последствий падения ступени ракеты.
Напомним, в результате падения ступени в Елецком районе было нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов: по данным Telegram-канала «BAZA» без света остались 540 домов.
Авария на сетях, как сообщили в правительстве Липецкой области, уже устранена.
Видео: vk.com/my_elets
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