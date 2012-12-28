Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Происшествия
Упавшая ступень ракеты оставила без электричества несколько сел Елецкого района
Происшествия
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Происшествия
В Липецкой области кусками грунта и щебнем от взрывной волны побило машину
Происшествия
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Происшествия
Буйство красок февральского леса
Общество
В районах Сырского Рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дождь, мокрый снег и до +4
Погода в Липецке
Когда в лесу вы заблудились, на юг идите — там теплей
Неделя 48
В Липецке пенсионер хранил обрез почти столетней винтовки
Происшествия
Читать все
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Происшествия
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Происшествия
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Происшествия
Упавшая ступень ракеты оставила без электричества несколько сел Елецкого района
Происшествия
Буйство красок февральского леса
Общество
В Липецкой области кусками грунта и щебнем от взрывной волны побило машину
Происшествия
В районах Сырского Рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
В Липецке пенсионер хранил обрез почти столетней винтовки
Происшествия
Когда в лесу вы заблудились, на юг идите — там теплей
Неделя 48
В Липецкой области дождь, мокрый снег и до +4
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
501
47 минут назад
2

В Липецке пенсионер хранил обрез почти столетней винтовки

Старик поведал полиции о происхождении своего арсенала.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении пенсионера, которого обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в июле 2024 года в доме у пожилого гражданина был обнаружен обрез винтовки «ТО3-8М».

3(4)-800x600.png

Это нарезная однозарядная охотничья винтовка, которую разработал советский конструктор Дмитрий Кочетов, в производство она была запущена в 1932 году. К оружию в доме у обвиняемого прилагались три коробки патронов и банки с порохом.

1(4)-800x600.png

Пожилой липчанин пояснил, что арсенал ему достался в наследство от умершего родственника-охотника, но добровольно сдавать его полиции он не стал, припрятав оружие и боеприпасы у себя дома.

Между тем по закону родственники, не имеющие разрешения на хранение оружия, должны сдавать его государству. При этом можно рассчитывать даже на денежную компенсацию (правда, небольшую).

Теперь хозяйственному дедуле грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото УМВД РФ по Липецкой области
Хранение оружия
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Р
13 минут назад
И что хранил. Его дело. Раритет
Ответить
Дав
15 минут назад
У нас единицы законно хранят оружие
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru