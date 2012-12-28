В Липецке пенсионер хранил обрез почти столетней винтовки

Старик поведал полиции о происхождении своего арсенала.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в июле 2024 года в доме у пожилого гражданина был обнаружен обрез винтовки «ТО3-8М».





















Теперь хозяйственному дедуле грозит до 5 лет лишения свободы.







Фото УМВД РФ по Липецкой области



В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении пенсионера, которого обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.Это нарезная однозарядная охотничья винтовка, которую разработал советский конструктор Дмитрий Кочетов, в производство она была запущена в 1932 году. К оружию в доме у обвиняемого прилагались три коробки патронов и банки с порохом.Пожилой липчанин пояснил, что арсенал ему достался в наследство от умершего родственника-охотника, но добровольно сдавать его полиции он не стал, припрятав оружие и боеприпасы у себя дома.Между тем по закону родственники, не имеющие разрешения на хранение оружия, должны сдавать его государству. При этом можно рассчитывать даже на денежную компенсацию (правда, небольшую).