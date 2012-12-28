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Происшествия
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47 минут назад
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В Липецке пенсионер хранил обрез почти столетней винтовки
Старик поведал полиции о происхождении своего арсенала.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в июле 2024 года в доме у пожилого гражданина был обнаружен обрез винтовки «ТО3-8М».
Это нарезная однозарядная охотничья винтовка, которую разработал советский конструктор Дмитрий Кочетов, в производство она была запущена в 1932 году. К оружию в доме у обвиняемого прилагались три коробки патронов и банки с порохом.
Между тем по закону родственники, не имеющие разрешения на хранение оружия, должны сдавать его государству. При этом можно рассчитывать даже на денежную компенсацию (правда, небольшую).
Теперь хозяйственному дедуле грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото УМВД РФ по Липецкой области
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