Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Спорт
203
сегодня, 13:02
Женщины выиграли «Битву полов», Королёва штурмовала новый личный рекорд
А вот с мировым лидерством нашей прыгунье пришлось расстаться.
В последнее время чемпионка России-2023 распрыгалась. Не так давно в Челябинске она наконец-то сумела сдвинуть высшее личное достижение со 193 см и прыгнула на 196 см. Тогда это был лучший результат зимнего сезона в мире!
В столице Королёва с первых попыток «перелетела» 175, 180, 185 и 190 см. Серьёзным испытанием стал бывший личный рекорд – 193 см, но и тут Кристина справилась с третьей попытки.
А на следующей отметке 195 см из борьбы выбыли одни из фавориток белоруска Карина Демидик и Наталья Спиридонова из Пскова. Остались двое Мария Кочанова и Королёва, причём обе покорили высоту лишь в заключительном третьем прыжке.
На очереди – 197 см, Мария и Кристина по три раза штурмовали высоту, но не добились успеха.
В итоге чемпионкой была объявлена Кочанова – при равенстве почти всех показателей чашу в её пользу склонило меньшее число попыток на высоте 193 см – две против трёх у липчанки. Королёва заняла 2-е место среди 6-ти сильнейших участниц России и Белоруссии.
Но эта награда не стала единственной. Впервые за 4 года (!) в командном зачёте женская команда победила мужчин в «Битве полов», за что всё спортсменки победили по малому шлему Гераклиона. В личном зачёте чемпионом стал победитель мужских прыжков москвич Данил Лысенко, который «взлетел» на 229 сантиметров.
Королёва сохранила лидерство и в общем зачёте серии соревнований «Снежная королева», в которой впереди ещё три этапа, ближайший – традиционная «Русская зима» 8 февраля в московском КЛФК ЦСКА.
А вот с лидерством в мировом топ-листе зимнего сезона Кристине пришлось попрощаться. Со своими 196 см она переместилась на 2-ю строчку, а лидерство захватила Мария Жодзик, которая 30 января прыгнула на 198.
0
0
0
2
2
Комментарии