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Женщины выиграли «Битву полов», Королёва штурмовала новый личный рекорд
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203
сегодня, 13:02

Женщины выиграли «Битву полов», Королёва штурмовала новый личный рекорд

А вот с мировым лидерством нашей прыгунье пришлось расстаться.

Кристина Королёва из Липецка феерично провела ежегодный турнир «Битва полов» по прыжкам в высоту, который прошёл в столичном комплексе «Салют Гераклион». В женском зачёте 34-летняя спортсменка заняла 2-е место, при этом была близка к покорению нового личного рекорда – 197 см.

В последнее время чемпионка России-2023 распрыгалась. Не так давно в Челябинске она наконец-то сумела сдвинуть высшее личное достижение со 193 см и прыгнула на 196 см. Тогда это был лучший результат зимнего сезона в мире!

В столице Королёва с первых попыток «перелетела» 175, 180, 185 и 190 см. Серьёзным испытанием стал бывший личный рекорд – 193 см, но и тут Кристина справилась с третьей попытки.

А на следующей отметке 195 см из борьбы выбыли одни из фавориток белоруска Карина Демидик и Наталья Спиридонова из Пскова. Остались двое Мария Кочанова и Королёва, причём обе покорили высоту лишь в заключительном третьем прыжке.

На очереди – 197 см, Мария и Кристина по три раза штурмовали высоту, но не добились успеха.

В итоге чемпионкой была объявлена Кочанова – при равенстве почти всех показателей чашу в её пользу склонило меньшее число попыток на высоте 193 см – две против трёх у липчанки. Королёва заняла 2-е место среди 6-ти сильнейших участниц России и Белоруссии.

Но эта награда не стала единственной. Впервые за 4 года (!) в командном зачёте женская команда победила мужчин в «Битве полов», за что всё спортсменки победили по малому шлему Гераклиона. В личном зачёте чемпионом стал победитель мужских прыжков москвич Данил Лысенко, который «взлетел» на 229 сантиметров.

«Битва полов» — уникальный турнир. Мужчины и женщины соревнуются между собой с учётом специальной таблицы, которая переводит результаты участников в очки, т.е. в единую систему координат.

Королёва сохранила лидерство и в общем зачёте серии соревнований «Снежная королева», в которой впереди ещё три этапа, ближайший – традиционная «Русская зима» 8 февраля в московском КЛФК ЦСКА.

А вот с лидерством в мировом топ-листе зимнего сезона Кристине пришлось попрощаться. Со своими 196 см она переместилась на 2-ю строчку, а лидерство захватила Мария Жодзик, которая 30 января прыгнула на 198.

Жодзик — уроженка Белоруссии и экс-чемпионка этой страны, теоретически могла выступать и в «Битве полов», как ей соотечественница Демидик. Но Мария сделала другой выбор и сейчас принимает участие в сильнейших соревнованиях мира в составе сборной Польши.
Лёгкая атлетика
Кристина Королёва
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