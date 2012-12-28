Женщины выиграли «Битву полов», Королёва штурмовала новый личный рекорд

А вот с мировым лидерством нашей прыгунье пришлось расстаться.

Но эта награда не стала единственной. Впервые за 4 года (!) в командном зачёте женская команда победила мужчин в «Битве полов», за что всё спортсменки победили по малому шлему Гераклиона. В личном зачёте чемпионом стал победитель мужских прыжков москвич Данил Лысенко, который «взлетел» на 229 сантиметров.





А вот с лидерством в мировом топ-листе зимнего сезона Кристине пришлось попрощаться. Со своими 196 см она переместилась на 2-ю строчку, а лидерство захватила Мария Жодзик, которая 30 января прыгнула на 198.





