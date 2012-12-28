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Из магазина украли два ящика водки: вор погрузил 40 бутылок в пакеты и уехал на велосипеде
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Происшествия
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сегодня, 17:04
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Из магазина украли два ящика водки: вор погрузил 40 бутылок в пакеты и уехал на велосипеде
Но мужчину нашли и приговорили к 180 часам обязательных работ.
Эти события развернулись 2 октября прошлого года около 10:30. Через незапертую входную дверь мужчина проник в складское помещение магазина «Магнит» и вынес две упаковки с водкой, а всего 40 стограммовых фляжек «Беленькой», причинив ущерб в 2560 рублей.
Водку вор разложил в два пакета, которые повесил на руль велосипеда и уехал. Но удача неожиданно отвернулась по пути домой: у одного из пакетов оборвалась ручка и его содержимое разбилось об асфальт. Оставшуюся водку мужчина спрятал в будку во дворе своего дома.
Воришку быстро вычислили. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчину осудили по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение» и приговорили к 180 часам обязательных работ.
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