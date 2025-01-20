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сегодня, 09:55
10

Февраль – в лесах под Липецком порхают бабочки и божьи коровки

Аномалий нынешней зимой становится всё больше.

Липчанин Александр Гребенюк на выходных занимался привычным делом для зимы-2025 – собирал в лесу грибы.

Но природа оказалась богата не только на вешенки и опята, которыми изобилует Липецкая области в последние месяцы из-за аномально тёплой погоды. Оказывается, в зимнем лесу пробудилась и живность.

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Фотографии зимнего леса завораживают

Внимание грибника привлекли зелёные бабочки-лимонницы. Насекомые пока ещё немного заторможены, поскольку только вышли из спячки, но уже вполне способны летать.

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Гребенюк заметил в зимнем лесу бабочек вовсе не потому, что в последнее время регулярно употребляет в пищу грибы. Вы тоже можете их видеть

А принеся домой свой очередной грибной улов, Александр заметил и ещё один сюрприз – из ведра выползла здоровая и активная божья коровка. Сердобольный липчанин решил приютить неожиданную гостью и поместил её на подоконник в горшочки с рассадой.

Обычно божьи коровки просыпаются ближе к середине весны, когда температура на улице становится стабильно выше 10 градусов. Но этой зимой природа раскрывается по-новому. На уходящей неделе были зафиксированы сразу несколько температурных рекордов, когда столбик поднимался так высоко, как никогда за более чем столетнюю историю наблюдений. Вот насекомые с красными пятнистыми крылышками и начали просыпаться, словно медведица в зоопарке.

Изображение WhatsApp 2025-01-20 в 13.00.19_742d2560.jpg

А это очередной грибной улов нашего героя
Зима
грибы
лес
бабочки
насекомые
божья коровка
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
МАЛИНА ШИП
45 минут назад
Уже этой ночью стоит -1. Всю неделю обещают снег. К следующим выходным -11 -12. Значит, бедные бабочки, бедные деревья!
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Миша
53 минуты назад
Оказывается сон не от того сколько положено спать, а от того, как природа себя поведет
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Пророк
сегодня, 13:04
Как мультике 12 месяцев...а потом мороз пурга и все погибнет вот что страшно!
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о.
сегодня, 12:29
а я пчел в омшайник не ставил впервые за 36 лет с ними. Были приметы что зима будет теплой.....
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Гость
сегодня, 12:09
На НГ в 2001 году было плюс 10 после морозов. Неделю так. Ну и ничего, пережили.
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Закон и порядок
сегодня, 12:07
В Природе все нормально. Это человеку не угодишь. То ему жарко, то холодно, то снег подавай, то снега много, как в прошлом году, то дождь мешает, то засуха. Природа сама разберётся, наше дело - наблюдать и соглашаться.
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Гостья
сегодня, 11:47
Погода конечно аномальная! Сейчас должны быть сильные снегопады и морозы.Озимые совсем не прикрыты.
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Андрей
сегодня, 11:30
А давайте вспомним июль 2021 или май 2024, когда вместо шортиков мы ходили в ветровках и кофтах. Лучше уж пусть будет глобальное потепление, нежели глобальное похолодание.
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САИ
сегодня, 10:58
Это ещё не вечер, скоро бананы взойдут, а в след за ними появятся обезьяны. Хотя обезьян и так уже полно.
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Тожежитель
сегодня, 10:30
Чему радоваться то? Природа страдает, животные…люди… все страдает…надоела эта чернота за окном, солнца уже два месяца никто не видел… бабочки проснулись, значит летом мы их не увидим, так же как и всего остального…
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