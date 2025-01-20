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Общество
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сегодня, 09:55
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Февраль – в лесах под Липецком порхают бабочки и божьи коровки
Аномалий нынешней зимой становится всё больше.
Но природа оказалась богата не только на вешенки и опята, которыми изобилует Липецкая области в последние месяцы из-за аномально тёплой погоды. Оказывается, в зимнем лесу пробудилась и живность.
Фотографии зимнего леса завораживают
Внимание грибника привлекли зелёные бабочки-лимонницы. Насекомые пока ещё немного заторможены, поскольку только вышли из спячки, но уже вполне способны летать.
Гребенюк заметил в зимнем лесу бабочек вовсе не потому, что в последнее время регулярно употребляет в пищу грибы. Вы тоже можете их видеть
А принеся домой свой очередной грибной улов, Александр заметил и ещё один сюрприз – из ведра выползла здоровая и активная божья коровка. Сердобольный липчанин решил приютить неожиданную гостью и поместил её на подоконник в горшочки с рассадой.
Обычно божьи коровки просыпаются ближе к середине весны, когда температура на улице становится стабильно выше 10 градусов. Но этой зимой природа раскрывается по-новому. На уходящей неделе были зафиксированы сразу несколько температурных рекордов, когда столбик поднимался так высоко, как никогда за более чем столетнюю историю наблюдений. Вот насекомые с красными пятнистыми крылышками и начали просыпаться, словно медведица в зоопарке.
А это очередной грибной улов нашего героя
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