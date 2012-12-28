Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале

В феврале индексируются пенсии, материнский капитал и более 40 выплат и пособий. Решения о выдворении мигрантов сможет принимать полиция. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в феврале.



В феврале пенсионеры получат выплаты с учетом дополнительной индексации — в 9,52% по итогам 2024 года. Напомним, в январе страховые пенсии были увеличены на 7,3%, февральские пенсии начислят с учетом фактического роста цен по итогам 2024 года. Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также будет перечислена доплата за январь с учетом доиндексации на 2,2%. Все выплаты будут начислены автоматически, никаких обращений и заявлений для этого не нужно.С 1 февраля размер более чем 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на уровень фактической инфляции — на 9,5%. Среди индексируемых выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки. Кроме того, перечень выплат, увеличенных по уровню фактической инфляции, расширился — в него вошли выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидам с детства первой группы.Материнский капитал увеличен аналогично на 9,5%. На второго ребенка, если не получен сертификат на первого, с 1 февраля 2025 года он составит 912,2 тысячи рублей, сумма сертификата на первого ребенка увеличится до 690,27 тысячи рублей, При рождении второго семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей.Решения о выдворении мигрантов сможет принимать не только суд, как прежде, но и полиция. Соответствующий закон вступает в силу 5 февраля. Закон будут применять в отношении иностранцев, которые находятся в РФ без законных оснований для проживания — то есть нелегалов, которые фактически прибыли в страну, а юридически быть здесь не должны. Также с этой даты начинает действовать реестр контролируемых лиц — иностранных граждан, подлежащих высылке. Реестр будет работать на сайте МВД, а доступ к нему будет осуществляться по запросу. Его данные будут обновляться каждые 24 часа.В отношении мигрантов, которые не имеют законного основания находиться в России, наряду с депортацией и административным выдворением начинает действовать режим высылки — в рамках этого режима для нелегалов будет ограничена возможность реализации отдельных прав и свобод и существенно расширены применяемые меры государственного контроля. Для лиц, включенных в реестр, предусматриваются такие запреты, как изменение места жительства или места пребывания без разрешения полиции; выезд за пределы территории определенного региона или муниципалитета, в котором контролируемое лицо проживает; приобретение недвижимого имущества и транспорта. Кроме того, таким лицам запретят управлять транспортными средствами, заключать браки, учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открывать банковские счета и осуществлять иные банковские операций, кроме перечисления обязательных платежей.Конфискованное имущество, которое стало орудием совершения или предметом административного правонарушения, можно будет передавать в собственность регионов — соответствующий закон вступает в силу с 5 февраля. Регион сможет получить такое имущество после решения суда. В перечень вошли предметы парфюмерии, косметической продукции и бытовой химии, продовольственная и сельскохозяйственная продукция, телефоны, компьютерная и бытовая техника и их комплектующие, печатная и иная полиграфическая продукция, лекарственные препараты и медицинское оборудование, мебель, предметы интерьера и прочая продукция бытового назначения, тара и упаковка. Новые нормы не распространяются на имущество, конфискованное за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) — незаконное использование бренда, и административные правонарушения в области таможенного дела.С февраля вступает в силу новый федеральный закон, который закрывает лазейку для легализации денежных средств путем использования медиативных соглашений, заверяемых нотариусом. Медиативное соглашение — это один из способов урегулирования спорных вопросов. В таком документе, составленном в письменной форме и заверенном нотариусом, фиксируют договоренности сторон. Процедуры медиации проводят, например, в отношении задолженности. Такие соглашения приобретали статус исполнительного документа, что давало возможность кредиторам требовать возврата долгов через банковские учреждения. После обналичивания недобросовестные клиенты перераспределяли средства в обход счетов. По новому правилу нотариусы обязаны обращаться в банк за подтверждением факта перевода денежных средств заемщиком, прежде чем подтвердить действительность медиативного соглашения либо оформить исполнительную надпись по договору займа. Подлинность таких документов будет проверяться через систему межведомственного электронного взаимодействия, что позволит исключить возможные финансовые нарушения.С февраля нотариусы при ведении наследственных дел обязаны проверять по Единой базе ЗАГС подлинность документов о родстве, которые предоставляют потенциальные наследники. Эта мера поможет выявить фальшивые данные, которые лжесемьи («безутешные племянники», «забытые сестры», «брошенные мужья» и проч.) используют для подтверждения своих прав на наследство. Теперь нотариус сможет точно узнать, действительно ли к ним пришла настоящая родня покойного.С февраля в России заработает институт наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В работе с трудными подростками смогут принимать участие как наставники, так и благотворительные, добровольческие организации, включенные в соответствующие реестры. Назначать наставника будет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав с согласия подроста и его родителей или опекуна. Наставники также должны будут пройти специальное обучение.Заключенные в СИЗО получат возможность общаться по видео-конференц-связи со своими юридическими защитниками. Для связи заключенных с адвокатами будут организованы специальные кабинеты в СИЗО. Новый формат разговоров будет применяться по заявлению арестанта, с согласия адвоката и при наличии в следственном изоляторе технических возможностей и помещений для организации видеосвязи. Такой формат общения будет не заменой, а дополнением к традиционным встречам заключенных с адвокатами.