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Происшествия
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сегодня, 16:25
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Высокопоставленную сотрудницу ЕГУ обвиняют в превышении полномочий и служебном подлоге
По данным следствия, пятеро абитуриентов фиктивно получили баллы на экзаменах.
По данным GOROD48, речь идёт о действующей высокопоставленной сотруднице вуза — начальнике управления дополнительного образования, международной деятельности и довузовской подготовки Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина Юлии Кутафиной. Но на момент совершения вменяемых следствием преступлений Юлия Кутафина была ответственным секретарём приёмной комиссии вуза.
«По данным следствия, во время летних приемных кампаний в 2022 и 2023 годах обвиняемая, действуя из иной личной заинтересованности, внесла в экзаменационные листы пятерых абитуриентов и ведомости заведомо ложные сведения о количестве якобы полученных на вступительных испытаниях баллов, гарантирующих им обучение за счет средств федерального бюджета. При этом фактически экзамены абитуриенты не сдавали. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой города Ельца», — сообщила пресс-служба Следкома.
Это дело началось с анонимной жалобы: в прокуратуру сообщили, что в 2023 году 37-летняя женщина поступила в Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина без ЕГЭ и вступительных экзаменов. Проверка этого сообщения привела к возбуждению уголовных дел о превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
Позже вскрылись и другие факты. Например, следствие выяснило, что 72-летняя пенсионерка фиктивно стала студенткой ЕГУ: летом 2022 года женщина была зачислена без проверки знаний в институт математики, естествознания и техники. На экзамены она не приходила и учиться в университете вовсе не собиралась. О том, что была зачислена в вуз, пожилая женщина узнала от сотрудников прокуратуры. Выяснилось, документы на поступление принесла дочь пенсионерки по просьбе самих же работников университета, которые занимались набором абитуриентов в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет федерального бюджета. Спустя несколько месяцев после завершения приемной кампании пенсионерка была отчислена на основании заявления, которое ею не подавалось.
Все фиктивно сдававшие экзамены в вуз абитуриенты — это женщины. Они поступали в вуз на самые разные специальности. Один случай — это «Прикладная математика и информатика» Института математики, естествознания и техники, второй — «Агроинженерия» Агропромышленного института, третий — «Экономика и управление» (Менеджмент, экономика) Института права и экономики, четвёртый — «Филология» Института филологии... Ещё одна абитуриентка не участвовала в конкурсе на направление подготовки «Педагогическое образование» факультета Института культуры, истории и права.
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