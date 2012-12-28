Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Происшествия
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сегодня, 10:32
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На Грязинском шоссе сбили мужчину – у него ушиб головного мозга, переломы и шок
Мужчина мирно переходил дорогу по пешеходному переходу.
ДТП произошло в районе автобусной остановки «Станция Казинка» прямо на пешеходном переходе. Водитель «Форда-Фокус» не заметил переходящего дорогу мужчину 1977 г.р. и снёс его на полном ходу.
Местные жители пожаловались GOROD48 на недостаточную освещённость на этом участке дороги, которая, по их мнению, и спровоцировала аварию.
Пострадавший выжил и доставлен в городскую больницу №4. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом костей носа, рваная рана лобной области и шок 3-й степени.
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