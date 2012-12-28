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2358
сегодня, 10:32
42

На Грязинском шоссе сбили мужчину – у него ушиб головного мозга, переломы и шок

Мужчина мирно переходил дорогу по пешеходному переходу.

Вчера в 20:15 на Грязинском шоссе сбили мужчину.

ДТП произошло в районе автобусной остановки «Станция Казинка» прямо на пешеходном переходе. Водитель «Форда-Фокус» не заметил переходящего дорогу мужчину 1977 г.р. и снёс его на полном ходу.

Местные жители пожаловались GOROD48 на недостаточную освещённость на этом участке дороги, которая, по их мнению, и спровоцировала аварию.

Пострадавший выжил и доставлен в городскую больницу №4. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом костей носа, рваная рана лобной области и шок 3-й степени.
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Комментарии (43)

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Как гость
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Сначала новые
Наде
9 минут назад
Тогда придётся и для пешедятлов переходящих проезжую часть вне пешеходного перехода резко ужесточить наказание. Конфискация квартиры, полное возмещение лечения, возмещение морального вреда в размере не менее 10 млн рублей.
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Надя
2 минуты назад
Абсолютно согласна!!!
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Надя
19 минут назад
Много лет предлагаю резко ужесточить наказание водятлам за ДТП на ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ!!! Минимум 10 лет лишения свободы, лишение прав пожизненно, конфискация автомобиля, полное возмещение лечения, возмещение морального вреда в размере не менее 5 млн рублей!!! Только такое наказание заставит водятлов просыпаться при виде знака "Пешеходный переход" и снижать скорость!!! Согласен, что предлагаю слишком мягкие меры, согласен с более жесткими!!!
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не-а че
12 минут назад
Такие мягкие законы пишут для номенклатуры и бизнесменов,которые имея большое количество денежных знаков,тупо откупаются.
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СССР
24 минуты назад
Он ехал и думал о доме,жене и и ужине,а тут вон чего.!!!
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Гость
34 минуты назад
Пешеход, даже лёжа на больничной койке, помни-тв был прав!
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мня
45 минут назад
У некоторых водителей виноваты пешеходы,сбитые на зебре,и помявшие авто.
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Зоркий
49 минут назад
Сбитый человек - это трагедия для водителя и пешехода! Что же столько желчи и яда? Откуда столько злобы и мерзости? Вы люди или кто?
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помним
сегодня, 13:23
Лет так 20 назад, в Кривце,мамашка на машине убила пятерых подростков,мирно идущих по сельской дороге,в том числе и свою дочь. Водителя тогда никто не оправдывал.
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Если
сегодня, 13:18
лететь со скоростью звука ,то конечно ,никого и ничего на перекрестке не заметишь !
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Учи матчасть
сегодня, 13:24
Мы не в Германии живём, что бы со скоростью звука летать.
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Александр
сегодня, 13:02
В районе этой остановки светофор с кнопкой. Мирно переходить дорогу можно при включенном переходе.
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Да
4 минуты назад
Ваши водители и на красный несутся
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Алекс
сегодня, 12:55
А что, светофор включить, религия не позволяет?
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С Дачного
сегодня, 13:04
А может освещение надо над каждым переходом? У нас у школы уже полгода прожектор не работает. Звоню пишу, а они ждут пока кого-нибудь собьют!
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