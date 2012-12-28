На Грязинском шоссе сбили мужчину – у него ушиб головного мозга, переломы и шок

Мужчина мирно переходил дорогу по пешеходному переходу.

Вчера в 20:15 на Грязинском шоссе сбили мужчину.ДТП произошло в районе автобусной остановки «Станция Казинка» прямо на пешеходном переходе. Водитель «Форда-Фокус» не заметил переходящего дорогу мужчину 1977 г.р. и снёс его на полном ходу.Местные жители пожаловались GOROD48 на недостаточную освещённость на этом участке дороги, которая, по их мнению, и спровоцировала аварию.Пострадавший выжил и доставлен в городскую больницу №4. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом костей носа, рваная рана лобной области и шок 3-й степени.