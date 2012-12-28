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Спорт
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сегодня, 17:01
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Три поражения до позорного рекорда
Худшей командой в истории последней лиги России мы можем стать уже на ближайшей неделе.
Липчане как проигрывали все матчи с начала чемпионата, так и продолжили проигрывать: С – стабильность. Соперник сегодня был не самым грозным: «Протон» балансирует на самой нижней строчке в зоне плей-офф – на 8-м месте в Восточной конференции НМХЛ.
Тем не менее, игра двух команд – небо и земля. Липчане сумели забросить две шайбы лишь в третьем периоде, когда гости отгрузили им девять «банок». Счёт размочили Илья Кравцов на 52-й минуте и Александр Мягков на 55-й.
В пассиве «Липецка» стало 31 поражение в 31 матче сезона. Впереди маячит казавшийся вечным антирекорд «Платины» из Кишинёва, столицы такой хоккейной державы, как Молдова, которая в сезоне-2012/13 стартовала с 33-х поражений. Для повторения рекорда отважным липецким ледовым рыцарям осталось два матча, для установления нового – три.
Всё может случиться уже на будущей неделе: завтра в 18:30 липчане проведут повторный матч с «Протоном», а 6 и 7 февраля примут лидера «Востока» «ЭкоНиву-Бобров». Это предпоследняя домашняя серия команды сезоне.
Фото ХК "Протон" (Нововоронеж)
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