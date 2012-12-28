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сегодня, 17:01
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Три поражения до позорного рекорда

Худшей командой в истории последней лиги России мы можем стать уже на ближайшей неделе.

На домашнем льду МХК «Липецк» уступил «Протону» из Нововоронежа со счётом – 2:9.

Липчане как проигрывали все матчи с начала чемпионата, так и продолжили проигрывать: С – стабильность. Соперник сегодня был не самым грозным: «Протон» балансирует на самой нижней строчке в зоне плей-офф – на 8-м месте в Восточной конференции НМХЛ.

Тем не менее, игра двух команд – небо и земля. Липчане сумели забросить две шайбы лишь в третьем периоде, когда гости отгрузили им девять «банок». Счёт размочили Илья Кравцов на 52-й минуте и Александр Мягков на 55-й.

В пассиве «Липецка» стало 31 поражение в 31 матче сезона. Впереди маячит казавшийся вечным антирекорд «Платины» из Кишинёва, столицы такой хоккейной державы, как Молдова, которая в сезоне-2012/13 стартовала с 33-х поражений. Для повторения рекорда отважным липецким ледовым рыцарям осталось два матча, для установления нового – три.

Всё может случиться уже на будущей неделе: завтра в 18:30 липчане проведут повторный матч с «Протоном», а 6 и 7 февраля примут лидера «Востока» «ЭкоНиву-Бобров». Это предпоследняя домашняя серия команды сезоне.

Фото ХК "Протон" (Нововоронеж)
Хоккей
МХК «Липецк»
антирекорд
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Комментарии (4)

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Нквд
21 минуту назад
Одни убытки на предприятиях и в спорте
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омсквич
сегодня, 17:04
Кормушка никуда не денется в не зависимости от того как играют и играют ли вообще. Футбол то же самое
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Более того
сегодня, 17:09
И мини футбол тоже самое.
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