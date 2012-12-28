Три поражения до позорного рекорда

Худшей командой в истории последней лиги России мы можем стать уже на ближайшей неделе.

Всё может случиться уже на будущей неделе: завтра в 18:30 липчане проведут повторный матч с «Протоном», а 6 и 7 февраля примут лидера «Востока» «ЭкоНиву-Бобров». Это предпоследняя домашняя серия команды сезоне.







Фото ХК "Протон" (Нововоронеж)



На домашнем льду МХК «Липецк» уступил «Протону» из Нововоронежа со счётом – 2:9.Липчане как проигрывали все матчи с начала чемпионата, так и продолжили проигрывать: С – стабильность. Соперник сегодня был не самым грозным: «Протон» балансирует на самой нижней строчке в зоне плей-офф – на 8-м месте в Восточной конференции НМХЛ.Тем не менее, игра двух команд – небо и земля. Липчане сумели забросить две шайбы лишь в третьем периоде, когда гости отгрузили им девять «банок». Счёт размочили Илья Кравцов на 52-й минуте и Александр Мягков на 55-й.В пассиве «Липецка» стало 31 поражение в 31 матче сезона. Впереди маячит казавшийся вечным антирекорд «Платины» из Кишинёва, столицы такой хоккейной державы, как Молдова, которая в сезоне-2012/13 стартовала с 33-х поражений. Для повторения рекорда отважным липецким ледовым рыцарям осталось два матча, для установления нового – три.