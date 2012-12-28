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Спорт
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сегодня, 11:04
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Тройной риттбергер и сложные каскады принесли липецкой фигуристке «бронзу» в Санкт-Петербурге
Зимой наша фигуристка не сходит с пьедестала почёта.
Очередную медаль она завоевала в турнире «Северный вальс» в Санкт-Петербурге. Соревнования собрали более 150 участников, за победу среди женщин (16 лет и старше) по программе мастеров спорта боролись 13 спорстменов, в том числе наша землячка.
В короткой программе Елена вышла на третье место– 61,77, а в произвольной выступила ещё лучше и показала второй результат – 122,88.
Однако в сумме этого не хватило, чтобы опередить ставшую победительницей Марию Захарову из столичного ЦСКА – 187, 16 балов и обладательницу «серебра» Людмилу Фурсову из питерской СШОР «Звёздный лёд» - 185,99. Липчанка с общей суммой 184,65 удостоилась «бронзы».
В произвольной программе ученица Ольги Хромченко исполнила сложнейшие каскады : «тройной лутц — тройной тулуп», «тройной флип — двойной аксель — двойной тулуп» и прыгнула тройной риттбергер.
Напомним, что в декабре прошлого года Черникова взяла «серебро» в Саранске на турнире «Мордовские узоры», а 2025 год начала с «бронзы» в турнире на призы президента федерации фигурного катания Москвы.
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