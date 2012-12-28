Температура плавно, по градусу, начинает опускаться: в Липецкой области до +3

Вероятность новых погодных рекордов также отступает.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тыловой части циклона: местами пройдет снег от небольшого до – к 5 февраля – умеренного. 4 февраля и ночью 5 февраля усилится ветер, на дорогах образуется гололедица.Среднесуточные температуры воздуха составят от 1,5 до 2,5 градусов мороза, что на 6-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 5/10 м/сек. Температура ночью – от 0 до -5 градусов, днем – от -2 до +3 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, временами возможны небольшие осадки – преимущественно в виде снега. Температура ночью будет от -2 до -4 градусов, днем – около нуля градусов.День 3 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 36 градусов мороза.