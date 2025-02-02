Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Общество
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сегодня, 10:22
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В Липецке произошли два тройных столкновения
Пострадавшие в ДТП, все как один, отказались от госпитализации.
По данным ГИБДД, 1 февраля в 17:22 на проспекте Победы напротив дома №101 смешались в кучу «Форд-Фокус», а также «ВАЗ-2114» и «Лада-Гранта». В аварии пострадали два человека – 1970 г.р. и 1979 г.р. у обоих сотрясения головного мозга, у старшего мужчины ещё и ушиб шеи, но оба от госпитализации отказались.
Спустя час в 18:35 на Лебедянском шоссе напротив магазина «Добрострой» столкнулись «ВАЗ-2111», «Рено-Логан» и «Джилли». Здесь пострадал мужчина 1969 г.р, но и он после медицинского осмотра отказался ехать в больницу.
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