В Липецке произошли два тройных столкновения

Пострадавшие в ДТП, все как один, отказались от госпитализации.

Спустя час в 18:35 на Лебедянском шоссе напротив магазина «Добрострой» столкнулись «ВАЗ-2111», «Рено-Логан» и «Джилли». Здесь пострадал мужчина 1969 г.р, но и он после медицинского осмотра отказался ехать в больницу.













За минувшие сутки в Липецке произошли два ДТП с участием трёх автомобилей.По данным ГИБДД, 1 февраля в 17:22 на проспекте Победы напротив дома №101 смешались в кучу «Форд-Фокус», а также «ВАЗ-2114» и «Лада-Гранта». В аварии пострадали два человека – 1970 г.р. и 1979 г.р. у обоих сотрясения головного мозга, у старшего мужчины ещё и ушиб шеи, но оба от госпитализации отказались.