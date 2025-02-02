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2173
сегодня, 10:22
10

В Липецке произошли два тройных столкновения

Пострадавшие в ДТП, все как один, отказались от госпитализации.

За минувшие сутки в Липецке произошли два ДТП с участием трёх автомобилей.

По данным ГИБДД, 1 февраля в 17:22 на проспекте Победы напротив дома №101 смешались в кучу «Форд-Фокус», а также «ВАЗ-2114» и «Лада-Гранта». В аварии пострадали два человека – 1970 г.р. и 1979 г.р. у обоих сотрясения головного мозга, у старшего мужчины ещё и ушиб шеи, но оба от госпитализации отказались.

Спустя час в 18:35 на Лебедянском шоссе напротив магазина «Добрострой» столкнулись «ВАЗ-2111», «Рено-Логан» и «Джилли». Здесь пострадал мужчина 1969 г.р, но и он после медицинского осмотра отказался ехать в больницу.

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Авария
ДТП
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Комментарии (10)

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Сначала новые
секрет
36 минут назад
в том,что подснежники в этом году не уходили в спячку
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да уж
29 минут назад
А что им летом мешает,в ясную погоду.
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Автохам
26 минут назад
А что им летом мешает,в ясную погоду. Курсы вождения по Ютубу.
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пешеход
42 минуты назад
Опять водятел въехал в зад,но он не виноват,он просто в телефоне тупил,а еще ночь виновата.
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Прохожий.
сегодня, 12:27
На против Шахмотного клуба на Недельной ещё одно тройное. Аж на пешиходную дорожку выскочил.
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да уж
сегодня, 12:48
Видимо такие же грамотеи как и ты в тройное попали.
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Больницы
сегодня, 12:10
Это фабрики смерти,поэтому, по возможности и отказываются
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Михаил
сегодня, 11:38
У добрастроя не достоверная информация водителя приоры забрала скорая с росечением головы а был пассажир который отказался от скорой.
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аналитик
сегодня, 10:58
У добростроя .очень много водителей едут на запрещающий сигнал светофора . пора ставить там камеру
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Лёнин
сегодня, 10:30
Пострадавшие в ДТП, все как один, отказались от госпитализации - пролетарская солидарность!
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