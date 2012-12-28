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сегодня, 18:04
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Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено

По данным Telegram-канала BAZА, после воздушного инцидента образовалась воронка и без света остались порядка 540 домов

Как сообщили в Правительстве Липецкой области, в Елецком районе, где сегодня упала ступень ракетного комплекса, восстановлено электроснабжение.

Как сообщало Правительство региона, отключение электричества в нескольких населенных пунктах Елецкого района сегодня произошло после падения ступени ракетного комплекса, наносившего удар по энергоинфраструктуре Украины.

По данным Telegram-канала BAZA, взрыв на месте падения ступени был таков, что в поле образовалась огромная воронка, и в зоне отключения электроэнергии оказались 540 домов. Кроме электроэнергии пропала также сотовая связь, где-то не было воды.
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Комментарии (31)

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Как гость
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Мартиросян
сегодня, 20:00
Главное что бы в городе так упало,не дай бог
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Гость
сегодня, 19:54
Сказки это, про ступень.
Ответить
да уж
сегодня, 19:46
При администрации региона,такого не было.
Ответить
Вопрос
сегодня, 19:40
Правительство региона хоть знает, какая должна быть ракета, ступень которой может оставить такую воронку?
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Сергей
сегодня, 21:19
Кому там знать, они асфальт рыли, чтобы танки не проехали)))
Ответить
Так
сегодня, 21:50
Кому там знать, они асфальт рыли, чтобы танки не проехали))) Танки и не проехали.
Ответить
Так
сегодня, 21:45
Кому там знать, они асфальт рыли, чтобы танки не проехали))) Танки и не проехали.
Ответить
Учи матчасть
сегодня, 21:43
Кому там знать, они асфальт рыли, чтобы танки не проехали))) Газ 53 это не танк.
Ответить
Старый либерал
сегодня, 19:47
Это все знают. Это ракета с комплектующими от стиралок.
Ответить
Патриот
сегодня, 19:32
Аналогов нет
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SV
сегодня, 21:16
Это почти как "обломки".
Ответить
Точно
сегодня, 19:41
Под черниговом уже две недели электроснабжение восстановить не могут
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Ква
сегодня, 19:19
Упала в поле, что вода пропала.
Ответить
пенсионер
сегодня, 19:19
ступень железка а там пруд открывать можно
Ответить
Мирко
сегодня, 19:04
Я не понял, ступень от лестничного пролёта? Их что самолётами возят.
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Лиза
сегодня, 18:56
Хорошо, что никто не пострадал...
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Васёк
сегодня, 18:52
Побегу искать укрытие которые наш министр закупил.
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Есть одно
сегодня, 19:39
На аглофабрики для охраны
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