Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
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Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
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В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
Происшествия
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сегодня, 18:04
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Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
По данным Telegram-канала BAZА, после воздушного инцидента образовалась воронка и без света остались порядка 540 домов
Как сообщало Правительство региона, отключение электричества в нескольких населенных пунктах Елецкого района сегодня произошло после падения ступени ракетного комплекса, наносившего удар по энергоинфраструктуре Украины.
По данным Telegram-канала BAZA, взрыв на месте падения ступени был таков, что в поле образовалась огромная воронка, и в зоне отключения электроэнергии оказались 540 домов. Кроме электроэнергии пропала также сотовая связь, где-то не было воды.
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