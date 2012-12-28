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сегодня, 15:25
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На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 3 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях, подачу ресурса ограничат жителям четырех улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 184 стр.1, 184 стр.2 по улице Студеновской, №№ 1 стр.1, 1а, 1б, 1в, 3, 5 на площади Заводской, № 120 по проспекту Победы, № 11 по проспекту 60 лет СССР.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

3 февраля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 09:00 до 18:00 с перебоями с электричеством монтажа приборов учета столкнутся потребители в домах №№ 5, 7 по улице Гастелло, № 4а на площади Металлургов, №№ 3, 4, 4б, 6, 8, 22 по улице Металлургов, № 29 по улице Байкальской, №№ 18, 21 по улице Майской, № 53 по улице Морской, № 1 по улице Пришкольной, №№ 2, 26 по улице Уступной, на улицах Владивостокской, Краснодарской, Южной – перерывы составят не более трех часов для отдельного домовладения в указанный промежуток времени.

С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат дома № 1 по улице Зегеля, №№ 21, 29 по улице Земляничной, №№ 1-14 по улице Надежды, №№ 71-100 по улице Гагарина, №№ 2, 4, 5, 6 по улице Качалова, №№ 1-8 по улице Мусоргского, №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Нестерова, №№ 1, 3, 4/8, 5 в переулке Попова, улицы Баумана, Семенова Тян-Шанского, переулок Свободный.
Отключение воды
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Комментарии (1)

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САИ
сегодня, 16:04
Ну опять эта РВК со своими "плановыми" работами зимой! Это просто издевательство.
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