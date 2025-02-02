Липчане жалуются на заваленную мусором дорогу

Местные власти ничего поделать не могут или не хотят.

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Формально это – черта города, но местным пейзажам позавидовали бы и загородные свалки. По дороге рассыпан мусор. По словам местных жителей, это не разовая проблема. Здесь неоднократно видели грузовые автомобили, которые выгружают хлам в укромном месте – видимо, так экономят на утилизации.









Читательница GOROD48 прислала в редакцию фото и видео дороги, ведущей к садоводческому товариществу «Строитель-3».Жители негодуют, что местная администрация ничего не может поделать с несанкционированными свалками, кроме установок табличек, что выбрасывать здесь отходы запрещено.