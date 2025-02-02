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1329
сегодня, 16:22
5

Липчане жалуются на заваленную мусором дорогу

Местные власти ничего поделать не могут или не хотят.

Читательница GOROD48 прислала в редакцию фото и видео дороги, ведущей к садоводческому товариществу «Строитель-3».

Формально это – черта города, но местным пейзажам позавидовали бы и загородные свалки. По дороге рассыпан мусор. По словам местных жителей, это не разовая проблема. Здесь неоднократно видели грузовые автомобили, которые выгружают хлам в укромном месте – видимо, так экономят на утилизации.

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Жители негодуют, что местная администрация ничего не может поделать с несанкционированными свалками, кроме установок табличек, что выбрасывать здесь отходы запрещено.
Свалка
мусор
благоустройтство
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Иногда
14 минут назад
По мусору можно узнать принадлежность и оштрафовать
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Сапожник
24 минуты назад
Не кому наводить порядок , да и контролировать некому
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Да
25 минут назад
Пасечьки это жесть полная. Кто бывал там, знают. Как там люди живут, непонятно. Свалка.
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Житель Липецка
32 минуты назад
Сделать эту тропу туристической!!!!!
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ЛТЗ
53 минуты назад
Это вы ещё на Пасечках не бывали. Нужно фото наделать да выложить. Может тогда отреагируют.
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