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Общество
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сегодня, 16:22
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Липчане жалуются на заваленную мусором дорогу
Местные власти ничего поделать не могут или не хотят.
Формально это – черта города, но местным пейзажам позавидовали бы и загородные свалки. По дороге рассыпан мусор. По словам местных жителей, это не разовая проблема. Здесь неоднократно видели грузовые автомобили, которые выгружают хлам в укромном месте – видимо, так экономят на утилизации.
Жители негодуют, что местная администрация ничего не может поделать с несанкционированными свалками, кроме установок табличек, что выбрасывать здесь отходы запрещено.
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