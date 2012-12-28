Сегодня в Липецке: День рождения русской водки – «Казаки России» спляшут, по всему городу песни и танцы
Из магазина украли два ящика водки: вор погрузил 40 бутылок в пакеты и уехал на велосипеде
Липецкая вечЁрка: на собак в городе расставляют охотничьи капканы, прощай вице-мэр и февральская стужа
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: на собак в городе расставляют охотничьи капканы, прощай вице-мэр и февральская стужа
Сегодня, 31 января, полицейские ищут человека, поставившего капкан на собаку, вице-мэр Николай Дергунов уволился из администрации Липецка, и на следующей неделе липчан ждет похолодание.
Очевидцы обратились в полицию и к зоозащитникам. Вызволили псину из ловушки спасатели и оказали ей на месте помощь, у животного пострадала лапа. Капкан забрал с собой участковый уполномоченный. Догхантера уже ищут полицейские.
По словам зоозащитников, это не первый подобный случай. В декабре 2024 года сразу несколько капканов обнаружили в садоводческом товариществе «Сокол-2». Вроде бы их ставил на собак заводчик кроликов.
Новость вызвала дискуссию у комментаторов GOROD48.
«У людей терпение кончилось», — считает Людмила.
«Капканы нельзя ставить ни на людей, ни на животных!», — написала Лиза.
«А почему бродячая собака находилась у детской площадки? Она могла покусать детей», — спросил Витек.
«В первую очередь нужно думать о людях, об их безопасности», — считает липчанин.
«Пора переходить от слов к делу. Любители собачек, прогуляйтесь по загаженным фекалиями дворам и организуйте уборку территории от фекалий! Почему владельцы, выгуливая домашних собак, не убирают за ними. Всю эту грязь несёте в подъезды, квартиры. Почему молчат экологи?», — написала Гостья1.
«Это всё до того случая, пока в этот капкан не попадёт ребенок. Тогда и камеры посмотрят, система Безопасный город без труда по физиономии найдет кому она (морда) принадлежит, уголовку нарисуют», — заявил Тырыпыры.
«Активизировались зоозащитники, бедная собака, кто это сделал, поймать и наказать, согласен, что бесчеловечно, но почему вы, не возмущаетесь, когда бездомные собаки нападают на людей у Центрального рынка. Конечно виноваты люди, которые просто спокойно проходят мимо. А животные ни при чем», — возмутился 12345.
Кстати, 6 февраля планируется провести рейд по бродячим собакам, стая которых живет в районе Центрального рынка. На днях они напали на женщину и покусали ее.
Вице-мэр Николай Дергунов покинул администрацию Липецка. Чиновник курировал дорожное хозяйство, благоустройство и транспортную сферу.
Скорее всего он получит должность в областном правительстве. Кто заменит Николая Дергунова в мэрии, пока неизвестно.
«Очень жаль! Грамотный и порядочный! Если такие уходят — ничего хорошего не жди», — считают Жители.
И еще про кадры. У предпринимательского сообщества спрашивают мнение о Евгении Боровских.
Мэра Ельца губернатор Игорь Артамонов выдвинул на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей — у предыдущего бизнес-омбудсмена Александра Бабанова заканчивается срок полномочий. Процедура назначения на этот пост длительная, мнение бизнесменов о потенциальном защитнике — только ее часть.
«Хороший человек и специалист, Елец расцвел. Очень жалко если уберут», — считает Александр.
А начальника управления дополнительного образования, международной деятельности и довузовской подготовки Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина Юлию Кутафину обвиняют в превышении полномочий и служебном подлоге. На момент вменяемых ей преступлений она была ответственным секретарем приемной комиссии вуза. Педагог, по версии следствия, помогла пятерым абитуриентам, которые даже не сдавали вступительные экзамены, поступить на бюджетные места в вуз.
Это дело, кстати, раскрутили после получения анонимки
Зимняя «жара» заканчивается. В начале февраля ожидаются морозы. В ночь на 2 февраля выпадет мокрый снег. А с понедельника температура будет снижаться на один-два градуса. В конце следующей недели ночами столбики термометров могут опуститься до -12 градусов.
— На севере европейской территории России сформировался циклон, холодный фронт которого пройдет над нами с субботы на воскресенье, а в понедельник мы попадем в холодную часть циклона, — объяснила будущее похолодание GOROD48 дежурный синоптик липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина.
Новость про похолодание читатели GOROD48 встретили с восторгом. Она сегодня стала самой популярной на сайте — вот как заждались липчане настоящей зимы, а не календарной.
«Слава богу, зима придёт». — написала Надя.
«Суперновость! Класс! Надоела эта морось и плюс!», — добавила Метелкина.
«Радость детворе и взрослым, может, морозы и посильнее придут», — мечтает Михаил.
«Снега в прошлом году было завались, на 10 лет вперёд план перевыполнил», — пояснил Снеговик.
Городские спасатели сегодня едва не силой вернули 75-летнего мужчину, который решил порыбачить в районе железнодорожного моста у станции «Чугун-1». на берег. Старик уже насверлил лунок на током льду и не понимал, зачем ему перебили рыбалку.
«Уж не золотой ли рыбки хотел поймать?» — спросила Старуха прислала.
«А в чем проблема, взять летнюю удочку и покидать с берега, зачем рисковать жизнью и лезть на остатки льда», — не понял Александр.
«Цена на рыбу в магазинах заоблачная, пенсионерам не по карману!» — предположил 65+.
«Была бы пенсия тысяч сто, он бы на реку не пошел, а где-нибудь в Турции с бабкой на пляже лежал», — предположил Житель.
Завтра в Липецке ожидается небольшой дождь и от +2 до +4 градусов. И это близко к очередному рекорду, который зафиксировали 1 февраля 1914 года, когда в городе было +3 градуса.
И напоследок о краже века. Вор украл из магазина два ящика водки и увез ее на велосипеде, переложив в пакеты. По дороге у одного из пакетов порвалась ручка, и содержимое разбилось. Второй пакет велосипедисту удалось довезти в целости и сохранности и спрятать. Но уйти от правосудия ему не удалось. Воришку осудили на 180 часов обязательных работ.
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