Липецкая вечЁрка: на собак в городе расставляют охотничьи капканы, прощай вице-мэр и февральская стужа

Сегодня, 31 января, полицейские ищут человека, поставившего капкан на собаку, вице-мэр Николай Дергунов уволился из администрации Липецка, и на следующей неделе липчан ждет похолодание.