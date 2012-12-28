В первый день февраля в Липецкой области дожди и до +5

1 и 2 февраля Липецкая область окажется под влиянием фронтов циклона, проходящего по северу европейской территории России — пройдут небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег. 3 февраля регион окажется в тыловой части циклона — небольшой снег пройдет лишь местами.Среднесуточные температуры воздуха составят от -1 до +2 градусов, что на 6-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно пройдут небольшие осадки — преимущественно в виде дождя. Ветер южный, ночью слабее - 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью — от -2 до +3 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабые, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью будет около 0 градусов, днем — от +2 до +4 градусов.День 1 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 38 градусов мороза.