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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В первый день февраля в Липецкой области дожди и до +5
Среднесуточные температуры воздуха составят от -1 до +2 градусов, что на 6-8 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно пройдут небольшие осадки — преимущественно в виде дождя. Ветер южный, ночью слабее - 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью — от -2 до +3 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабые, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью будет около 0 градусов, днем — от +2 до +4 градусов.
День 1 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 38 градусов мороза.
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