Общество

19 минут назад

Игорь Артамонов отказал перевозчикам в повышении платы за проезд в автобусах

8 456
#плата за проезд
Игорь Артамонов отказал перевозчикам в повышении платы за проезд в автобусах

Цены в маршрутках и муниципальных автобусах останутся прежними.

В своем аккаунте в Инстаграм глава региона сообщил, что принял решение отказать перевозчикам в увеличении тарифа на проезд в общественном транспорте. Это касается как городских, так и внутриобластных перевозок.

- ГСМ и запчасти действительно дорожают. Но и качество оказываемых услуг должно повышаться. А этого не происходит. В этих условиях предложение поднять тариф рассматривать преждевременно, - отчитался перед липчанами глава региона.

Напомним, что в декабре прошлого года в областное управление потребительского рынка и ценовой политики поступило сразу два десятка предложений по повышению цен на проезд в пассажирском транспорте: 16 - от перевозчиков межмуниципальных маршрутов, и 8 - от перевозчиков Липецка, Ельца, Грязей, Лебедяни, Усмани, Чаплыгина и Данкова. МУП "Липецкпассажиртранс" тогда предложил поднять плату за проезд по Липецку на пять рублей, как по транспортной карте, так и по безналу. На те же пять рублей перевозчики хотели бы понять тарифы в Ельце и Усмани. Меньше на рубль аппетиты перевозчиков из Чаплыгина и Лебедяни. Транспортное предприятие Данкова желало бы увеличить цену билета на 7 рублей и 3 рубля при оплате наличными и транспортной картой соответственно. Грязинского АТП предлагает повысить цену проезда сразу на 13 рублей по транспортной карте и на 16 рублей при оплате наличными (сейчас цена проезда в Грязях по карте составляет 17 рублей, за наличные - 22 рубля).

Перевозчики обосновывали повышение платы за проезд ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части, увеличением НДС до 20 %, дополнительными расходами на выполнение требований законодательства об обеспечении транспортной безопасности, а также необходимостью обновления подвижного состава.

8 456
#плата за проезд

Комментарии (8)

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Зачет

2 минуты назад
Кучерявому!
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снежинка

3 минуты назад
Да уж,.... и так всё дорого,ещё нам подорожания проезда не хватает. утром все автобусы переполненные едут,никому ж опаздывать не хочется ни на работу.ни на учёбу. А днём полупустые автобусы гоняются.... ЛЮДИ ЛИШНИЙ РАЗ НЕ ХОТЯТ НИКУДА ЕХАТЬ ! Очень дорого для всех-и для малых,и для старых....
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Саня

4 минуты назад
Лучше бы его вообще понизили до 10рублей!
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Артурчик

7 минут назад
Перевозчики, не иначе, специально закинули червя, чтобы он отказал и повысил рейтинг!
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Сам себе

9 минут назад
Дешевый пиар сделал
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А МОЖЕТ

12 минут назад
Они -перевозчики уже в костюмах и галстуках ездиют.
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вопрос на засыпку

15 минут назад
А зарплата у работяг повысилась?
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100

15 минут назад
Хоть что то полезное за год изрёк!!!
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