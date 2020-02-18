Общество
19 минут назад
Игорь Артамонов отказал перевозчикам в повышении платы за проезд в автобусах
8 456
Цены в маршрутках и муниципальных автобусах останутся прежними.
В своем аккаунте в Инстаграм глава региона сообщил, что принял решение отказать перевозчикам в увеличении тарифа на проезд в общественном транспорте. Это касается как городских, так и внутриобластных перевозок.
- ГСМ и запчасти действительно дорожают. Но и качество оказываемых услуг должно повышаться. А этого не происходит. В этих условиях предложение поднять тариф рассматривать преждевременно, - отчитался перед липчанами глава региона.
Напомним, что в декабре прошлого года в областное управление потребительского рынка и ценовой политики поступило сразу два десятка предложений по повышению цен на проезд в пассажирском транспорте: 16 - от перевозчиков межмуниципальных маршрутов, и 8 - от перевозчиков Липецка, Ельца, Грязей, Лебедяни, Усмани, Чаплыгина и Данкова. МУП "Липецкпассажиртранс" тогда предложил поднять плату за проезд по Липецку на пять рублей, как по транспортной карте, так и по безналу. На те же пять рублей перевозчики хотели бы понять тарифы в Ельце и Усмани. Меньше на рубль аппетиты перевозчиков из Чаплыгина и Лебедяни. Транспортное предприятие Данкова желало бы увеличить цену билета на 7 рублей и 3 рубля при оплате наличными и транспортной картой соответственно. Грязинского АТП предлагает повысить цену проезда сразу на 13 рублей по транспортной карте и на 16 рублей при оплате наличными (сейчас цена проезда в Грязях по карте составляет 17 рублей, за наличные - 22 рубля).
Перевозчики обосновывали повышение платы за проезд ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части, увеличением НДС до 20 %, дополнительными расходами на выполнение требований законодательства об обеспечении транспортной безопасности, а также необходимостью обновления подвижного состава.
- ГСМ и запчасти действительно дорожают. Но и качество оказываемых услуг должно повышаться. А этого не происходит. В этих условиях предложение поднять тариф рассматривать преждевременно, - отчитался перед липчанами глава региона.
Напомним, что в декабре прошлого года в областное управление потребительского рынка и ценовой политики поступило сразу два десятка предложений по повышению цен на проезд в пассажирском транспорте: 16 - от перевозчиков межмуниципальных маршрутов, и 8 - от перевозчиков Липецка, Ельца, Грязей, Лебедяни, Усмани, Чаплыгина и Данкова. МУП "Липецкпассажиртранс" тогда предложил поднять плату за проезд по Липецку на пять рублей, как по транспортной карте, так и по безналу. На те же пять рублей перевозчики хотели бы понять тарифы в Ельце и Усмани. Меньше на рубль аппетиты перевозчиков из Чаплыгина и Лебедяни. Транспортное предприятие Данкова желало бы увеличить цену билета на 7 рублей и 3 рубля при оплате наличными и транспортной картой соответственно. Грязинского АТП предлагает повысить цену проезда сразу на 13 рублей по транспортной карте и на 16 рублей при оплате наличными (сейчас цена проезда в Грязях по карте составляет 17 рублей, за наличные - 22 рубля).
Перевозчики обосновывали повышение платы за проезд ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части, увеличением НДС до 20 %, дополнительными расходами на выполнение требований законодательства об обеспечении транспортной безопасности, а также необходимостью обновления подвижного состава.
8 456
Зачет
снежинка
Саня
Артурчик
Сам себе
А МОЖЕТ
вопрос на засыпку
100