Спорт

сегодня, 18:23

Липчанин на Кипре спас от конфуза «Тамбов» (ВИДЕО)

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#Футбол #Артём Федчук
Липчанин на Кипре спас от конфуза «Тамбов» (ВИДЕО)

Артём Федчук спас команду Премьер-Лиги от поражения в игре с 9-м клубом ФНЛ.

На Кипре продолжается традиционный предсезонный Кубок ФНЛ.

Мы уже отмечали пёстрый состав участников, в числе которых нашлось место и латвийской «Риге», и представителям второго отечественного дивизиона (столичная «Родина», екатеринбургский «Урал-2»). В группе «С» выступают и наши соседи из «Тамбова», являющиеся представителями российской Премьер-Лиги.

В своём первом матче в группе «Тамбов» сыграл вничью с занимающей 9-е место в ФНЛ томской «Томью» - 2:2, причем старших по рангу спас от поражения воспитанник липецкого футбола Артём Федчук.

Наш земляк провёл на поле все 90 минут, и если бы не он, вероятно, «Тамбов» начал бы выступление в турнире с конфуза.

На 7-й минуте Хасан Мамтов вывел тамбовчан вперед, но два гола в каждом из таймов Ильи Визиновича склонили чашу весов уже в пользу «Томи» - 2:1. Играть оставалось 6 минут, когда за дело взялся Федчук. Его сольный проход был великолепен: Артём преодолел сопротивление нескольких защитников и точно пробил в ближний угол, уведя свою команду от поражения.

Напомним, что Федчук перешёл в «Тамбов» нынешней зимой из курского «Авангарда», который предложил своим футболистам выбор: либо уйти, либо согласиться на сокращение зарплаты. Для 25-летнего Федчука этот вынужденный уход может стать трамплином в карьере, ведь липчанин может стать игроком основного состава клуба РПЛ. По крайней мере, если будет играть, как против «Томи», тренеры не станут держать его на скамейке запасных.

Послематчевый комментарий Артёма Федчука

Матч получился и весьма грубым: судья показал 10 жёлтых карточек, одну из них Федчуку на 55-й минуте.

Еще один липецкий футболист «Тамбова» 31-летний защитник Алексей рыбин участия в игре не принимал.

В другом матче группы «С» самарские «Крылья Советов» победили «Чертаново» - 1:0. В следующем туре 18 февраля «Тамбов» сыграет с чертановцами.

На старту Кубка ФНЛ коренные липчане на виду: забил не только Федчук, но и «джокер» воронежского «Факела» Максим Григорьев.

Фото ФК "Тамбов"

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#Футбол #Артём Федчук

Комментарии (3)

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цирк

сегодня, 18:47
мамтов, федчук, чук и гек -одни иностранцы, а толку ноль, как от дзюбы-142 процента
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гость"я

сегодня, 18:45
Им бы в литрбол играть, а не в футбол!
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гость

сегодня, 18:42
они с таким конфузом могли и дома играть. Дома играют отвратительно еще и на сборах на кипре....одним словом утырки...
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