Спорт

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Липчанин забил в свои и в чужие ворота пока на трибунах избивали болельщиков (ФОТО, ВИДЕО)

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Липчанин забил в свои и в чужие ворота пока на трибунах избивали болельщиков (ФОТО, ВИДЕО)

Страсти российского футбола сейчас разгораются на Кипре, где проходит Кубок ФНЛ.

На Кипре стартовал традиционный предсезонный Кубок ФНЛ. Одним из главных героев первого дня стал липецкий нападающий воронежского «Факела» Максим Григорьев, сделавший весьма необычный «дубль».

Воронежцы в 1-м туре встречались с екатеринбургским «Уралом-2». Счет в матче на 13-й минуте открыл как раз Григорьев, эффектно направив мяч со штрафного в «девятку». На исходе первых получаса игры Олег Дмитриев удвоил преимущество черноземной команды, отличившись в атаке, в которой воронежцы четырежды (!) били по воротам соперников.

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Григорьев бьет со штрафного...

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Полет вратаря только украсил момент.

осле перерыва рисунок игры поменялся: вперёд теперь чаще шёл «Урал-2», и в итоге один мяч был отыгран. На 66-й минуте после навеса уральцев со штрафного мяч в свои ворота срезал… Григорьев.

Итог матча – 2:1 в пользу «Факела», а наш земляк стал самым результативным игроком встречи, поразив свои и чужие ворота.

Напомним, что в «Факел» экс-футболист сборной России Максим Григорьев перешёл нынешней зимой из курского «Авангарда».

В другом матче группы «Б» подмосковные «Химки» переиграли столичную «Родину» - 2:1. В группе «А» молодежная сборная России (до 20 лет) переиграла красноярский «Енисей» - 4:0, а встреча волгоградского «Ротора» и «КамАЗа» из Набережных Челнов завершилась вничью – 2:2. Ворота челнинцев защищал липчанин Александр Кобзев, е еще один наш земляк полузащитник Михаил Яковлев провёл на поле все 90 минут.

Кубок ФНЛ в нынешнем году не совсем оправдывает свое название. Так, «Урал-2» и «Родина» выступают во втором дивизионе, участвует молодежная сборная – три из 8 команд не имеют никакого отношения к Футбольной Национальной Лиге.

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Драка на трибунах.

Информационные сайты и Телеграм-каналы сообщают об инциденте на матче «Факела» и «Урала-2». Они утверждают, что болельщики обеих команд подверглись нападению людей в масках. Избивали даже девушек. По сообщению одного из Телеграм-канала среди нападавших тоже была, минимум, одна представительница прекрасного поля, а атаковавшие якобы принадлежали к группировке ярославского «Шинника».

Фото ФК "Факел" и "Телеграм"

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Комментарии (3)

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1

сегодня, 18:49
Что они все забыли в Кипре?
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Перри Мейсон

сегодня, 17:09
А околофутбол жив оказывается..
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valerafromsplus

сегодня, 15:57
Помню Макса. В 46-й школе мы с ним с первого класса учились. Парень отличный! Потом сам с ним общался. Ну как-то у него в молодёжке ЛОКО не сложилось, а жаль... Вроде там лучшая школа. Вообще ЛОКО всё разбазарили при кой-какой руководстве. Сейчас был бы лучший клуб из России! А то как всплыли с Юрой, так и началась травля. Сейчас вижу в последнее время ребят с шапкой Локо. )) Даже приятно становится! А ЛОКО - лучший клуб, всё-равно!
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