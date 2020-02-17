Двух школьников обвиняют в серии краж на несколько сотен тысяч рублей

В Грязях будут судить двух школьников 16 и 17 лет, которых обвиняют в кражах и угоне автомобиля. По версии следствия, подростки взламывали гаражи и сараи в районе грязинского культиваторного завода.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Липецкой области, преступления, которые инкриминируют подросткам, были свершены в августе – сентябре 2019 года.



Школьники взламывали гаражи, сараи и другие хозпостройки в районе культиваторного завода в Грязях. Их добычей стали электроинструменты, сварочный аппарат, электрогенератор, медные провода, гаечные ключи, самокат, мотоцикл, аккумуляторные батареи, похищенные с территории автоколонны, и другие ценные вещи, общей стоимостью более 200 тысяч рублей.



Ночью 2 сентября они угнали автомобиль, на котором врезались в стену пивбара, после чего бросили машину.



Время предварительного следствия подростки провели под стражей. Вину в совершении преступлений они признали и раскаялись в содеянном. Дело передано в суд для рассмотрения.



- Следствием установлено, что подростки воспитываются в неполных семьях и состоят на профилактическом учете, как лица ранее совершавшие противоправные деяния. Следователем внесены представления в адрес руководства образовательного учреждения и должностных лиц органов системы профилактики для устранения недостатков в работе с «трудными» подростками, - добавили в Следственном управлении.



