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Двух школьников обвиняют в серии краж на несколько сотен тысяч рублей

4 965
#кража
Двух школьников обвиняют в серии краж на несколько сотен тысяч рублей

В Грязях будут судить двух школьников 16 и 17 лет, которых обвиняют в кражах и угоне автомобиля. По версии следствия, подростки взламывали гаражи и сараи в районе грязинского культиваторного завода. 

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Липецкой области, преступления, которые инкриминируют подросткам, были свершены в августе – сентябре 2019 года.

Школьники взламывали гаражи, сараи и другие хозпостройки в районе культиваторного завода в Грязях. Их добычей стали электроинструменты, сварочный аппарат, электрогенератор, медные провода, гаечные ключи, самокат, мотоцикл, аккумуляторные батареи, похищенные с территории автоколонны, и другие ценные вещи, общей стоимостью более 200 тысяч рублей.

Ночью 2 сентября они угнали автомобиль, на котором врезались в стену пивбара, после чего  бросили машину. 

Время предварительного следствия подростки провели под стражей. Вину в совершении преступлений они признали и раскаялись в содеянном. Дело передано в суд для рассмотрения. 

- Следствием установлено, что подростки воспитываются в неполных семьях и состоят на профилактическом учете, как лица ранее совершавшие противоправные деяния. Следователем внесены представления в адрес руководства образовательного учреждения и должностных лиц органов системы профилактики для устранения недостатков в работе с «трудными» подростками, - добавили в Следственном управлении.

4 965
#кража

Комментарии (4)

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ИК-3

11 минут назад
Вспомнил я лагерь суровый, вспомнил звериный оскал...
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Ерик

24 минуты назад
Нужно было деньги перечислять на взносы единой России тогда не посадят .
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Яжемать

39 минут назад
Эх, надо было им, как Юрий Деточкин, поступал, - уганял тачки, потом продоыал их, а деньги отдавал детским домам... Тогда бы их точно не судили и не посадили, а вообще бы отпустили...
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Ихамать

47 минут назад
Дальше будет больше, условняк даст повод "что ничего за это не было" "типа имели ходку"и все продолжится дальше, посадить ? Они выйдут и продолжат криминалити ! Таких уже ничего не исправит. Конечно они воруют не от хорошей жизни , но их и работать хрен заставишь!
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