сегодня, 10:38
Из-за скандала с кулером всех липецких школьников обеспечат водой бесплатно
Областная и городская администрации обсчитывают финансовую возможность оборудования всех школ Липецка питьевыми фонтанчиками.
По данным GOROD48, власти выбрали этот вариант, который оказался гораздо дешевле другого - оборудования за счет бюджетных средств школ кулерами с бутилированной водой.
- Версия с кулерами весьма дорога, во-первых, и неудобна в реализации, во-вторых. В Липецке - 58 тысяч школьников. Каждому необходимо, в среднем, по пол литра воды в день. Следовательно, дневная потребность в питьевой воде всех школ Липецка - 29 тысяч литров. Если мы говорим о 19-литровых бутылях, то за сутки в школы города нужно завозить по полторы тысячи таких емкостей. Цена ежедневного подвоза воды для школьников, исходя даже из минимальной цены на такую бутыль в 130 рублей, составила бы 195 тысяч рублей. Умножим эту сумму на 20 учебных дней и получим без малого четыре миллиона рублей. То есть в месяц только на приобретение бутилированной воды бюджет мог бы тратить эту сумму. Сюда же надо добавить разовые расходы на покупку кулеров и ежедневные расходы на доставку бутилированной воды и стаканчиков в школы, - показали GOROD48 математику процесса ценообразования на этот вариант обеспечения школьников Липецка питьевой водой в мэрии.
Версия с питьевыми фонтанчиками, предположительно, обойдется областной и городской казне в куда меньшую сумму. Принцип: сделали и забыли. При этом питьевые фонтанчики будут снабжены фильтрами для предварительной очистки воды, ведь правилами Роспотребнадзора в школах запрещено пить воду из-под крана.
Пока просчитывается вариант установки одного такого питьевого фонтанчика на каждом этаже школы - по этому принципу они уже установлены в новых среднеобразовательных учреждениях. В мэрии Липецка считают, что такими фонтанчиками все школы города можно оборудовать если не к концу нынешнего учебного года, то, по крайней мере, к началу следующего, к сентябрю.
Впрочем, в начальной школе могут остаться и кулеры. Этот вопрос оставят на усмотрение родительских комитетов, которые могут счесть, что ученики первых-четвертых классов на водопое из фонтанчиков, скорее, обольются, чем напьются.
гостья
гостья
Я
Ужас
Я
И ребёнка жалко
Павел
Просто надо признавать
В е форму покупали в детском мире. Все!
Мы е ходили в одинаковой форме все