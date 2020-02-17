Общество

сегодня, 10:38

Из-за скандала с кулером всех липецких школьников обеспечат водой бесплатно

73 3159
#школа #питьевая вода
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Из-за скандала с кулером всех липецких школьников обеспечат водой бесплатно

Областная и городская администрации обсчитывают финансовую возможность оборудования всех школ Липецка питьевыми фонтанчиками.

На прошлой неделе федеральные СМИ вволю оттоптались на скандале в 21-й школе Липецка, где первоклассника лишили доступа к воде из кулера из-за того, что его мама не сдала денег на нужды класса. На эту позорную историю со школьными поборами оперативно отреагировали отвечающие за сферу образования чиновники: как стало известно GOROD48, областная и городская администрации срочно обсчитывают финансовую возможность оборудования всех школ Липецка питьевыми фонтанчиками.

По данным GOROD48, власти выбрали этот вариант, который оказался гораздо дешевле другого - оборудования за счет бюджетных средств школ кулерами с бутилированной водой.

- Версия с кулерами весьма дорога, во-первых, и неудобна в реализации, во-вторых. В Липецке - 58 тысяч школьников. Каждому необходимо, в среднем, по пол литра воды в день. Следовательно, дневная потребность в питьевой воде всех школ Липецка - 29 тысяч литров. Если мы говорим о 19-литровых бутылях, то за сутки в школы города нужно завозить по полторы тысячи таких емкостей. Цена ежедневного подвоза воды для школьников, исходя даже из минимальной цены на такую бутыль в 130 рублей, составила бы 195 тысяч рублей. Умножим эту сумму на 20 учебных дней и получим без малого четыре миллиона рублей. То есть в месяц только на приобретение бутилированной воды бюджет мог бы тратить эту сумму. Сюда же надо добавить разовые расходы на покупку кулеров и ежедневные расходы на доставку бутилированной воды и стаканчиков в школы, - показали GOROD48 математику процесса ценообразования на этот вариант обеспечения школьников Липецка питьевой водой в мэрии.

Версия с питьевыми фонтанчиками, предположительно, обойдется областной и городской казне в куда меньшую сумму. Принцип: сделали и забыли. При этом питьевые фонтанчики будут снабжены фильтрами для предварительной очистки воды, ведь правилами Роспотребнадзора в школах запрещено пить воду из-под крана.

Пока просчитывается вариант установки одного такого питьевого фонтанчика на каждом этаже школы - по этому принципу они уже установлены в новых среднеобразовательных учреждениях. В мэрии Липецка считают, что такими фонтанчиками все школы города можно оборудовать если не к концу нынешнего учебного года, то, по крайней мере, к началу следующего, к сентябрю.

Впрочем, в начальной школе могут остаться и кулеры. Этот вопрос оставят на усмотрение родительских комитетов, которые могут счесть, что ученики первых-четвертых классов на водопое из фонтанчиков, скорее, обольются, чем напьются.
73 3159
#школа #питьевая вода
1

Комментарии (73)

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гостья

1 минуту назад
Ужас, это "в лучших школах мира"!!! Это в нормальном воспитанном обществе. А у нас Липецк)
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гостья

3 минуты назад
Обратите внимание, да зачастую это не поборы школы, а понты некоторых родителей. Знали бы вы что в школах покруче творится, там же совсем элита на джипах детишей привозит, таким родителям даже совсем по барабану где они своих детишек высаживать будут, им наплевать на газоны и тротуары ,у них же ребеночек элитный
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Я

3 минуты назад
не совсем так, классы делились по территориальному признаку. Проще говоря в 44 было примерно так улица Ленина в А, улица Плеханова в Б , улица Зегеля в В, улица Гагарина в Г. В 9-10 Б -математический уклон, А,В все остальные, что остались после ухода в техникумы и училища.
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Ужас

6 минут назад
В лучших школах мира администрация делает все, чтобы дети не чувствовали разницу из-за доходов родителей, чтобы дети из бедных семей, которые попали туда по стипендии, не отличались от тех, за чье обучение заплатили родители. А у нас учительницу, которая позволила себе унизить ребенка за достаток его родителей, не выгоняют с позором - а наоборот, мэр заставляет мать этого ребенка уговаривать этого "педагога" остаться. Кого эта учительница вырастит - такое же хамло, как она?
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Я

7 минут назад
Когда я училась, пили из под крана в умывальниках при туалетах. А теперь там что, вода закончилась?
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И ребёнка жалко

9 минут назад
Сейчас эти обеспеченные с Кулером начнут издеваться и унижать его. И потом не надо удивляться если он придёт с ружом и перестреляет их. И Правильно сделает)))
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Павел

9 минут назад
Все все прекрасно знают реч о поборах а не о воде!!!
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Просто надо признавать

12 минут назад
Что наше государство от мала-вот от такой мэрихи города мухосранска. Да кремля-заврались дальше некуда... а на лжи ничего не построишь-только разрушишь)))
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В е форму покупали в детском мире. Все!

13 минут назад
не совсем так, а сейчас что!? Кто то китайскую купил за 3.тр. Кто то в наследнике выжанова за 50? Что тут пояснять?
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Мы е ходили в одинаковой форме все

15 минут назад
не совсем так, у всех нас была звезда октябрёнка-а потом пионерский галстук. И разницы не было никакой между нами.. А сейчас что!?
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