Общество

сегодня, 15:08

Общественники услышали странные звуки с территории завода в Сселках

98 11702
#китайский завод #Ссёлки
4
Общественники услышали странные звуки с территории завода в Сселках

Им показалось, что предприятие, несмотря на запрет, работает.

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Сегодня в Ссёлках снова было неспокойно: местные активисты услышали, что за стенами несостоявшегося предприятия по производству обуви из ПВХ гудит оборудование, записали гул на видео, и вызвали полицейских.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские вместе с общественниками проследовали на территорию предприятия. Кроме сторожа там никого не было, работающее оборудование полицейские и активисты не нашли. Однако УМВД России по Липецкой области проведет проверку фактов зафиксированных на видеозаписи активистов.

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Этой зимой в Ссёлках прошли акции протеста против работы предприятия по производству пластиковой обуви. Оказалось, что разрешительных документов на работу завода его владельцы не имели. Деятельность предприятия была остановлена.

фото пресс-службы администрации Липецка.

98 11702
#китайский завод #Ссёлки
4

Комментарии (99)

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Общее число бывших

27 секунд назад
(и действующих) граждан России, постоянно проживающих за рубежом, оценивается экспертами сегодня почти в 11 млн человек (или 7% населения страны). Каждый 25-й мигрант в мире – это россиянин, по этому показателю наша страна находится на третьем месте после Индии и Мексики. Чаще всего россияне выбирают в качестве страны для переезда на ПМЖ Соединенные Штаты, страны Евросоюза, Израиль и другие развитые государства,
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FOX

5 минут назад
/1, а может один т.н. пользователь все темы тянуть ? / Спросите об этом Перри Мейсона - он ГОДАМИ РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ВЕТКАХ САЙТА - С РАННЕГО УТРА ДО ПОЛУНОЧИ !!!
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ВЕЛИЧИЕ ,,,

9 минут назад
Есть у людей определённые блага, социальная защищённость, чувствуют ли они, что страна в лице руководства заботится о процветании этой страны и комфортной жизни для народа - вот такая страна великая. Кроме того, такое величие является именно внутренним качеством, такое величие не навязывает свою волю ни гражданам своей страны, ни тем более, другим странам мира. Можно конечно гордиться новейшим оружием, космодромами, которые строят голодающие специалисты, завоеваниями Марса и Луны, тем, что все боятся и не знают, что от великих ждать. Но если люди в стране несчастны, если нет гражданских свобод, не работает, как должно, мед. обслуживание, проблемы в получении образования, то и величие такое липовое.
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гость

16 минут назад
1, а может один т.н. пользователь все темы тянуть ? То на одной ветке строить ,то на другой ю под разными именами ,с самим собой абщаться )))))))) Город48 доказал ,да ! )))))
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Ответ 1,

17 минут назад
1, А ты знаешь ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ ЛЮБОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
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гость

20 минут назад
1, по новым данным ,триллион паяют !
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Жена Петра Первого, Екатерина,

21 минуту назад
отдала все свои украшения, чтобы передать их турецкому султану, чтобы выпустить Петра первого из окружения подвигнув того на заключении мира. Петр Первый, отправляя своего посла, говорил ему соглашаться на любые условия мира кроме одного — только не плен. В итоге 22 июля вернулись послы Петра. Требования были таковы:войска Петра первого , оставив туркам всё оружие и боеприпасы, беспрепятственно возвращаются восвояси ,Россия обязывается передать Турции крепость Азов;крепость Таганрог, возведенная для защиты выхода в Черное море, должна быть разрушена;полный отказ от политического и военного вмешательства в дела Польши и запорожских казаков;свободный пропуск короля Карла 12 в Швецию.Генерал российской армии Шереметьев, оставался в заложниках у Османской империи до тех пор, пока Карл 12 не пройдет через территорию России.Прутский поход был завершён подписанием мирного договора 23 июля 1711 года.
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гость

21 минуту назад
1, неплохо ,неплохо , кто сказал ,ну ,тебе кто сказал !? Песенка такая была ! Во работенка у некоторых ? Да ?
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гость

23 минуты назад
1, плохие новости о закрытии сообщали Аверов и Уваркина ,а звёздочки у Димана К.
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1

27 минут назад
звездочка это кра си чков
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