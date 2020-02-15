Общественники услышали странные звуки с территории завода в Сселках

Им показалось, что предприятие, несмотря на запрет, работает.

Сегодня в Ссёлках снова было неспокойно: местные активисты услышали, что за стенами несостоявшегося предприятия по производству обуви из ПВХ гудит оборудование, записали гул на видео, и вызвали полицейских.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские вместе с общественниками проследовали на территорию предприятия. Кроме сторожа там никого не было, работающее оборудование полицейские и активисты не нашли. Однако УМВД России по Липецкой области проведет проверку фактов зафиксированных на видеозаписи активистов.Этой зимой в Ссёлках прошли акции протеста против работы предприятия по производству пластиковой обуви. Оказалось, что разрешительных документов на работу завода его владельцы не имели. Деятельность предприятия была остановлена.