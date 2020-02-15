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вчера, 20:20
Липецкая вечЁрка: признания в любви, кровавый праздник и пустые аптеки
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 14 февраля.
Больше всего откликов читатели оставили под новостью «Есть тело, но нет дела». Липчанин Роман Плахотя решил отметить свой 32-й день рождения в антикафе на площади Победы. После игры в теннис разгоряченный именинник со своим товарищем Ильей Бабкиным вышел на улицу и тут же попал под нож незнакомого парня. Именинника с ножевым ранением увезли в больницу, где в итоге и заблудилось обвинение по очевидному уголовному делу.
Прокуроры выяснили, что в ряде аптек Правобережного района не продавали медикаменты от ОРВИ и медицинские маски. Прокуратура внесла представления в адрес руководителей аптек и объявила им предостережения о недопустимости завышения цен на медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Сегодня утром в поселке Новая Жизнь вице-губернатор Илья Тузов проверял жалобы водителей на организацию дорожного движения при реконструкции эстакады трассы Липецк-Грязи. Неделя наблюдений показала, что потоки в часы-пик эстакаду проезжают от 1,5 до 1,9 тысячи автомобилей. Один цикл работы светофора позволял пропускать до 35 автомобилей. Из-за снегопада поток замедлился, и за цикл светофора пропускается до 24 автомобилей. Строители доложили вице-губернатору, что реверсивное движение у эстакады придется вводить еще дважды.
14 февраля, в День всех влюбленных, липецкий сегмент Instagram напоминает оранжерею. Практически каждый третий пост — это фото букета цветов, которыми сегодня утром мужчины порадовали свои вторые половинки. Чувствуете ли вы себя влюблённым, спросили мы у липчан сегодня.
Прокуроры выяснили, что в ряде аптек Правобережного района не продавали медикаменты от ОРВИ и медицинские маски. Прокуратура внесла представления в адрес руководителей аптек и объявила им предостережения о недопустимости завышения цен на медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Сегодня утром в поселке Новая Жизнь вице-губернатор Илья Тузов проверял жалобы водителей на организацию дорожного движения при реконструкции эстакады трассы Липецк-Грязи. Неделя наблюдений показала, что потоки в часы-пик эстакаду проезжают от 1,5 до 1,9 тысячи автомобилей. Один цикл работы светофора позволял пропускать до 35 автомобилей. Из-за снегопада поток замедлился, и за цикл светофора пропускается до 24 автомобилей. Строители доложили вице-губернатору, что реверсивное движение у эстакады придется вводить еще дважды.
14 февраля, в День всех влюбленных, липецкий сегмент Instagram напоминает оранжерею. Практически каждый третий пост — это фото букета цветов, которыми сегодня утром мужчины порадовали свои вторые половинки. Чувствуете ли вы себя влюблённым, спросили мы у липчан сегодня.
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Виктор 2-28-14
Виктор 2-28-14
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Виктор 2-28-14
Виктор 2-28-14