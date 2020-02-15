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вчера, 20:20

Липецкая вечЁрка: признания в любви, кровавый праздник и пустые аптеки

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: признания в любви, кровавый праздник и пустые аптеки

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 14 февраля.

Больше всего откликов читатели оставили под новостью «Есть тело, но нет дела». Липчанин Роман Плахотя решил отметить свой 32-й день рождения в антикафе на площади Победы. После игры в теннис разгоряченный именинник со своим товарищем Ильей Бабкиным вышел на улицу и тут же попал под нож незнакомого парня. Именинника с ножевым ранением увезли в больницу, где в итоге и заблудилось обвинение по очевидному уголовному делу.

Прокуроры выяснили, что в ряде аптек Правобережного района не продавали медикаменты от ОРВИ и медицинские маски. Прокуратура внесла представления в адрес руководителей аптек и объявила им предостережения о недопустимости завышения цен на медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Сегодня утром в поселке Новая Жизнь вице-губернатор Илья Тузов проверял жалобы водителей на организацию дорожного движения при реконструкции эстакады трассы Липецк-Грязи. Неделя наблюдений показала, что потоки в часы-пик эстакаду проезжают от 1,5 до 1,9 тысячи автомобилей. Один цикл работы светофора позволял пропускать до 35 автомобилей. Из-за снегопада поток замедлился, и за цикл светофора пропускается до 24 автомобилей. Строители доложили вице-губернатору, что реверсивное движение у эстакады придется вводить еще дважды.

14 февраля, в День всех влюбленных, липецкий сегмент Instagram напоминает оранжерею. Практически каждый третий пост — это фото букета цветов, которыми сегодня утром мужчины порадовали свои вторые половинки. Чувствуете ли вы себя влюблённым, спросили мы у липчан сегодня.
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#вечёрка
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Комментарии (7)

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Почитал

сегодня, 00:13
Почитал ваш бред и понял, что пишут дебилы из психиатрической больницы. Необходимо отбирать мобильные телефоны и смартфоны у пациентов плехановской псих больницы. Им же спокойней будет.
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гость

вчера, 22:36
Весна близко,близко,поток стхоплётства уже пришёл и 22814 его нашёл.
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Виктор 2-28-14

вчера, 21:37
Держа прелестный плод в руках.....Его есть не спеши....Быть может он то,что нужно для души....Ты съев его оскомину набьёшь.....Вкус потеряешь к жизни...пропадёшь.....
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Виктор 2-28-14

вчера, 21:18
В музыке не протолкнуться....Всё уже когда-то было....Кажется,что придумал,....а чья-то душа забыла....Казалось,что ты любила, а оказалось..-..муть.....Яблоко откусила и в этом ,наверно суть.....Верить или не верить?...Любить или не любить?...Трудно бывает однажды.......Взять и отрубить?
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Dress

вчера, 21:18
Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно---- http://bit.do/mypres
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Виктор 2-28-14

вчера, 20:56
Любовь - эфир!.....Лишь ветерок подует.....Несёт туда.......Где лучше....Где задует...
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Виктор 2-28-14

вчера, 20:54
С утра стоял...упруг и вожделен....А к вечеру опять,ужасный плен....Куда-то лезть,...туда ,...сюда,...обратно...Как это всё же неприятно....изображать любовь....когда вдруг.испарилась...Я посмотрел в неё....Она перекрестилась?.. ....
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