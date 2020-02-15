ПозиTиV

вчера, 15:49

Чувствуете ли вы себя влюблённым?

49 1547
#День святого Валентина
1
Чувствуете ли вы себя влюблённым?
- Чувствуете ли вы себя влюблённым? - спросили мы у липчан 14 февраля. 
49 1547
#День святого Валентина
1

Комментарии (49)

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Папандопола

сегодня, 01:22
И почему я в тебя такой влюблённый ?
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Нашим людям

вчера, 23:58
Александр, что не отмечать. Православный, католический, Китайский-все равно. Был бы повод)))
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Александр

вчера, 23:56
Это католический праздник!!! Наверное чтоб голову запудрить народу. То про блокадный хлеб рассказ ведут . И не стыдно вам люди
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Сретение 15

вчера, 23:50
Пётр 1, сегодня Трифона день.
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Пётр 1

вчера, 23:04
У православных сегодня праздник "Сретение",выбирайте, где вы и с кем вы
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дикий прапор

вчера, 22:59
У аленей сегодня генеральная репетиция :)) Скоро 8е марта, готовьтесь, бабрабы :)
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православный

вчера, 22:40
Гость, при чем тут г48? Надо детей своих правильно воспитывать в христианских традициях
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Трипперный старик

вчера, 22:32
Ленин Бланк гулял отт товарища Крупской и умер от сифилиса
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Гость

вчера, 22:16
Город 48 хватит агитировать на всякикие не православные праздники, сайт продажный
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Перри Мейсон

вчера, 21:51
Я влюблен в Ленина. Я его живым помню
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