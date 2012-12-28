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Общество
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сегодня, 17:13
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Лось едва не помял машины в Лебедяни
Его заметили среди припаркованных во дворах многоэтажек автомобилей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщение о бегающем в жилом массиве лосе поступало в лебедянскую полицию, но повреждений автомобилей не зафиксировано.
Лось после убежал в неизвестном направлении.
В Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области на лося никто не жаловался.
Видео - vk.com
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