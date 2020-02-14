Есть тело, но нет дела

Именинника с ножевым ранением увезли в больницу, где в итоге и заблудилось обвинение по очевидному уголовному делу.

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Липчанин Роман Плахотя решил отметить свой 32-й день рождения в антикафе на площади Победы. После игры в теннис разгоряченный именинник со своим товарищем Ильей Бабкиным вышел на улицу и тут же попал под нож незнакомого парня.- Он явно был в неадекватном состоянии. Ничего не говоря, стал махать передо мной ножом керамбит. Я уклонился от направленного мне в шею или в лицо удара, отвернулся, прикрыл голову рукой. Удар ножом пришелся мне в предплечье, - рассказывает Роман.Вооруженный мужчина стал пугать ножом выбежавших из кафе друзей истекающего кровью именинника, перемежая свои угрожающие выпады матом и угрозами физической расправы. Когда он попытался убежать с места преступления, один из товарищей Романа, Александр Черных, обхватил его сзади и вместе с ним грохнулся на асфальт. Вызванные медики на первом реанимобиле отвезли в больницу напавшего на Романа человека, на втором, приехавшем позже, - его жертву.Казалось бы, преступление налицо. Есть и подозреваемый, и потерпевший. Есть оружие. Есть несколько свидетелей преступления. Есть все, кроме уголовного дела!Роман попал под нож 18 октября 2018 года. В больнице, куда он попал, ему вырезали трицепс. После пребывания в стационаре он 34 дня долечивался дома. После этого его опросили в ОП №8 УМВД РФ по Липецку. И на этом все!- В декабре 2018 года по моему случаю в полиции вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Я его обжаловал в прокуратуре Советского района. В прокуратуре исследовали материалы доследственной проверки и вернули их в полицию. Но там опять уголовного дела не возбудили. И по этому кругу меня прогнали за все это время уже четыре раза! - сетует на нерасторопность правоохранительных органов потерпевший.Так в чем же дело? Источник GOROD48 в правоохранительных органах пояснил, что в данном случае тормоз системы правосудия объясняется потерей больничной карты Романа в бумажном круговороте. Ладно. Такое, увы, случается (привет нашей цифровизации!). Но Роман жив. Что мешает в таком случае полицейским отправить его на судмедэкспертизу и получить документ о полученном липчанином вреде здоровью? А потом, получив этот документ, возбудить наконец уголовное дело и привлечь к ответственности хулигана?- Прокуратура Советского района Липецка уже не раз отменяла отказные постановления, вынесенные в УМВД РФ по Липецку по материалам доследственной проверки по факту нанесения телесных повреждений Роману Плахоте. Он может обратиться с жалобой на действия полицейских в прокуратуру области, которая, в свою очередь, проверит действия районной прокуратуры, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.Но и это еще не все. Полиция усмотрела признаки состава преступления в действиях Алексея Черных, того, кто задержал ранившего Романа вооруженного мужчину!Этого смельчака по-хорошему нужно было награждать за активную гражданскую позицию, но его уже фактически обвинили в причинении злодею умышленных тяжких телесных повреждений: тот, кого он обезвредил, упав на асфальт, разбил голову и получил черепно-мозговую травму. И так может статься, что из этой истории сухим из воды выйдет негодяй, а под суд по обвинению в преступлениях, наказание по которым предусмотрено статьями 111-й и 112-й Уголовного кодекса, попадет неравнодушный человек.- По материалам проверки обстоятельств получения двумя мужчинами травм на площади Победы назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. В связи с отсутствием этого документа в отделе полиции №8 УМВД РФ по Липецку не могут принять окончательного процессуального решения, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.