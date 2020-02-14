Общество
44 минуты назад
Участников гонки «Лыжня России» бесплатно доставят к трассе
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Для участников гонки организуют пункты торгового обслуживания и горячего питания, раздачу бесплатного чая и концерт.
16 февраля у лыжной базы «Алые паруса» (в районе трассы Липецк – Воронеж, от поста ДПС, поворот налево, через один километр лыжная база) пройдет региональный этап XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020».
- 16 февраля с 08:30 до 15:00 будет организована бесплатная перевозка участников гонки по маршруту «Гипермаркет «Ашан» - база отдыха «Алые паруса». На лобовых стеклах автобусов разместят таблички «Лыжня России 2020». - сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка.
Кроме того, для участников организуют автомобильную парковку, пункты торгового обслуживания и горячего питания, раздачу бесплатного чая. Также для участников гонки на сцене выступят лучшие танцоры и вокалисты города, желающие смогут принять участие в розыгрыше призов и встретиться с известными спортсменами региона. Ожидается, что вместе с любителями лыж, на дистанции выйдут профессионалы, ветераны спорта, общественные и политические лидеры.
В этом году помимо традиционных дистанций на 5 и 10 километров участникам гонки предложат дистанцию в 7,5 километра. Новая дистанция введена в честь 75-летия Победы.
Для участия в гонке необходимо предоставить медицинскую справку и зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте: http://www.sport48.ru/node/7077, а также на старте в день мероприятия. Регистрация начнется в 8:30, а уже в 11:45 состоится торжественная церемония открытия. В 12:00 – старт.
Все участники получат стартовые номера и фирменные шапки. Болельщики и гости праздника смогут покататься на коньках, лыжах и тюбинге – на базе отдыха организуют прокат.
Справочная информация по телефонам: 43-10-03, 43-19-31.
- 16 февраля с 08:30 до 15:00 будет организована бесплатная перевозка участников гонки по маршруту «Гипермаркет «Ашан» - база отдыха «Алые паруса». На лобовых стеклах автобусов разместят таблички «Лыжня России 2020». - сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка.
Кроме того, для участников организуют автомобильную парковку, пункты торгового обслуживания и горячего питания, раздачу бесплатного чая. Также для участников гонки на сцене выступят лучшие танцоры и вокалисты города, желающие смогут принять участие в розыгрыше призов и встретиться с известными спортсменами региона. Ожидается, что вместе с любителями лыж, на дистанции выйдут профессионалы, ветераны спорта, общественные и политические лидеры.
В этом году помимо традиционных дистанций на 5 и 10 километров участникам гонки предложат дистанцию в 7,5 километра. Новая дистанция введена в честь 75-летия Победы.
Для участия в гонке необходимо предоставить медицинскую справку и зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте: http://www.sport48.ru/node/7077, а также на старте в день мероприятия. Регистрация начнется в 8:30, а уже в 11:45 состоится торжественная церемония открытия. В 12:00 – старт.
Все участники получат стартовые номера и фирменные шапки. Болельщики и гости праздника смогут покататься на коньках, лыжах и тюбинге – на базе отдыха организуют прокат.
Справочная информация по телефонам: 43-10-03, 43-19-31.
2 281
Гость"я
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