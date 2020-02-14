Происшествия

сегодня, 11:34

Полицейские задержали подруг из Липецка и Грязей: их подозревают в краже под видом газовщиц

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#кража
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Полицейские задержали подруг из Липецка и Грязей: их подозревают в краже под видом газовщиц

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу 31 000 рублей у 82-летнего пенсионера по горячим следам.

13 февраля полицию обратился 82-летний пенсионер с заявлением о краже.

- Со слов потерпевшего стало известно, что днем 13 февраля в его квартиру на улице Неделина пришли две женщины, якобы для проверки бытового оборудования, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - После их ухода пенсионер заметил пропажу 31 000 рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали женщин подозреваемых в краже в тот же день. Это ранее судимые 38-летняя жительница Грязией и 35-летняя липчанка. У женщин при обыске нашли часть украденных денег. 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о краже. 

- Не пускайте в квартиры незнакомых людей. Проверьте их документы через закрытую дверь, или приоткрыв на цепочку. Такая бдительность отпугнет злоумышленников, - советуют полицейские.
7 2038
#кража
2

Комментарии (7)

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Томми

сегодня, 13:40
Тсигане , блин, газовщики хреновы. А в голове у дедушки- полное гав..но.
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весёлый

сегодня, 13:31
в следующий раз ждите с мылом ,намылят всё
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Гость

сегодня, 13:12
Житель, лапшу в наше время вешают все, а вот с мылом ходят только газовая служба
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Полно таких ходаков

сегодня, 12:43
полицию вызываешь, а они не реагируют. Типа вот когда обворуют, тогда и вызывайте
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Житель

сегодня, 12:40
Гость, они ходили с лапшой. Которую вешали на уши.
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Гость

сегодня, 12:34
Они хоть с мылом ходили?
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Пенсионер

сегодня, 12:04
Пускай порядок наведут эти газовщики. Одни ходят газ проверяют другие под ихим куртка и вентиляцию, третьи трубы. В службу не дозвонился ; наберите один если утечка, наберите 2 если запах и так полный циферблат. А потом оказывается что ты в очереди 40-50 ждите ответа оператора.ЭТО ЧТОБЫ ЧТОТО ВЫЯСНИТЬ ИЛИ СПРОСИТЬ.
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