Полицейские задержали подруг из Липецка и Грязей: их подозревают в краже под видом газовщиц

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу 31 000 рублей у 82-летнего пенсионера по горячим следам.

13 февраля полицию обратился 82-летний пенсионер с заявлением о краже.



- Со слов потерпевшего стало известно, что днем 13 февраля в его квартиру на улице Неделина пришли две женщины, якобы для проверки бытового оборудования, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - После их ухода пенсионер заметил пропажу 31 000 рублей.



Оперативники уголовного розыска задержали женщин подозреваемых в краже в тот же день. Это ранее судимые 38-летняя жительница Грязией и 35-летняя липчанка. У женщин при обыске нашли часть украденных денег.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о краже.



- Не пускайте в квартиры незнакомых людей. Проверьте их документы через закрытую дверь, или приоткрыв на цепочку. Такая бдительность отпугнет злоумышленников, - советуют полицейские.

