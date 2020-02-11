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36-летнего мужчину будут судить за убийство давнего друга

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#убийство
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36-летнего мужчину будут судить за убийство давнего друга

Убитый приютил знакомого, а тот забил его молотком.

В Липецке закончено расследование уголовного дела 36-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве 49-летнего товарища.

- По данным следствия, 17 ноября 2019 года пьяный обвиняемый, находясь в гостях у 49-летнего знакомого на улице Студенческий городок, нанес хозяину множественные удары молотком по голове. От полученных травм потерпевший скончался. Помыв молоток, обвиняемый с места преступления скрылся. Тело мужчины следующим утром обнаружила соседка, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Подозреваемого в убийстве поймали с помощью найденных на месте улик, установления круга общения жертвы, а также опроса свидетелей и очевидцев произошедшего. 

При предъявлении неопровержимых доказательств он не стал отрицать вину и дал признательные показания. При допросе мужчина не смог вспомнить причину расправы с давним другом. Так он назвал убитого, приютившего его в своей квартире.

Материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, затем дело рассмотрит суд.

Обвиняемому грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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#убийство
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