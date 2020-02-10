Общество

сегодня, 19:32

Февральскую пыльную бурю снял глава Тебунского района

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#пыльная буря #Тербуны #Иванов
Февральскую пыльную бурю снял глава Тебунского района

Облако пыли накрыло автомобильную дорогу на юго-западе Липецкой области.

Сегодня спасатели предупредили об опасном усилении ветра - до 22 метров в секунду. В Тербунском районе усилившийся почти до шторма ветер привёл к удивительному для февраля явлению - пыльной буре. Ее снял бывший мэр Липецка - глава Тербунского района Сергей Иванов. Видео он выложил на своей странице в Инстаграм.

- Пыльная буря в Липецкой области, тем более в 1-й декаде февраля, явление не характерное, неожиданное и в какой-то степени аномальное, - сопроводил свой пост текстом Сергей Иванов, - опасное метеорологическое явление наносит огромный ущерб МАТУШКЕ ЗЕМЛЕ…


Между тем, спасатели распространили предупреждение о новой непогоде.

«По данным синоптиков, с 18.00 10.02.2020 по 18.00 11.02.2020 ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачная с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер южной четверти 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Давление 749 мм рт.ст.(падение)», - говорится в экстренном предупреждении МЧС.
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#пыльная буря #Тербуны #Иванов

Комментарии (6)

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Липчанин.

8 минут назад
молодой тупняк, ахаха
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Мама Стифлера

44 минуты назад
Такую же ахинею несет как и Олег - "матушка-земля", "сплотимся" и тэдэ. Гребаный Экибастуз
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Пыль

45 минут назад
Неубранных дорог.
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Смотрящий

59 минут назад
Господи ... Спаси мир от идиотов!
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молодой тупняк

сегодня, 19:50
Сергей! это твой знаменитый, неучтённый песок летает.
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Сталин-психиатр.

сегодня, 19:47
У нас Тербуны процветают наверное, что глава фоточки постит? Может он делом займётся?
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