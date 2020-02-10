Февральскую пыльную бурю снял глава Тебунского района

Облако пыли накрыло автомобильную дорогу на юго-западе Липецкой области.

Сегодня спасатели предупредили об опасном усилении ветра - до 22 метров в секунду. В Тербунском районе усилившийся почти до шторма ветер привёл к удивительному для февраля явлению - пыльной буре. Ее снял бывший мэр Липецка - глава Тербунского района Сергей Иванов. Видео он выложил на своей странице в Инстаграм.- Пыльная буря в Липецкой области, тем более в 1-й декаде февраля, явление не характерное, неожиданное и в какой-то степени аномальное, - сопроводил свой пост текстом Сергей Иванов, - опасное метеорологическое явление наносит огромный ущерб МАТУШКЕ ЗЕМЛЕ…Между тем, спасатели распространили предупреждение о новой непогоде.«По данным синоптиков, с 18.00 10.02.2020 по 18.00 11.02.2020 ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачная с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер южной четверти 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Давление 749 мм рт.ст.(падение)», - говорится в экстренном предупреждении МЧС.