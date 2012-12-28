Липецкая вечЁрка: расследование гибели рабочих, убийство бабушки и мини-красный уровень

Сегодня, 29 мая, Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя, внучку будут судить за убийство бабушки, и утром в Липецке звучала сирена.