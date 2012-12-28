Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя в ЖК «Авторский»
45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
Общество
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сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: расследование гибели рабочих, убийство бабушки и мини-красный уровень
Сегодня, 29 мая, Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя, внучку будут судить за убийство бабушки, и утром в Липецке звучала сирена.
По версии следствия, погибший иностранец не был трудоустроен должным образом. Однако нанявший его предприниматель уверяет, что между ним и погибшим были гражданско-правовые отношения. Чтобы в этом разобраться, следователи и обратились в Госинспекцию труда, чьи сотрудники имеют большой опыт подобных разбирательств.
Возможно инспекторов привлекут и к расследованию трагедии на улице Молодежной, которая случилась 28 мая. На стройплощадке ЖК «Траектория» из-за обрушения части стены погиб 27-летний рабочий, а его 37-летний коллега госпитализирован со множественными переломами ног.
По данным GOROD48, жертвы несчастного случая также иностранцы с пока непонятным статусом пребывания на стройплощадке воронежской компании «ЖБИ-Капстрой».
«А теперь задумайтесь, какого качества жилье в новостройках, если на стадии строительства все разваливается», — написал Первопроходец.
В Ельце завершилось расследование уголовного дела о жестоком убийстве.
По версии следствия, осенью прошлого года пьяная 17-летняя ельчанка поссорилась со своей 74-летней бабушкой и несколько раз ударила ее ножом. Женщина умерла.
Девушка об всем рассказала отцу, тот вызвал полицию. Вину в содеянном ельчанка признала и раскаялась, сказав, что схватила нож из-за того, что бабушка ее постоянно критиковала.
«Жалко бабушку и бестолковую внучку, из которой уже ничего хорошего не выйдет. А могла бы учиться, выйти замуж и нарожать детей», — написал Жаль.
«Похоже, что воспитали, то и получили. Бабушки обычно гасят конфликты поколений», — считает Бабка Первая.
Сегодня перед самым началом рабочего дня в Липецке вдруг завыли сирены.
Был объявлен красный уровень опасности, но через 10 минут его отменили. .
Многие комментаторы GOROD48 тревогу не заметили.
«А почему мобильный интернет работает?», — даже удивился Александр Викторович.
«По радио даже не мяукнули, сирены плохо было слышно подумал что ослышался», — заметил радиослушатель.
«Очень сомнительно. Сирена, красный уровень, мгновенное сбитие где-то и отмена красного. На всё про всё 10 минут», — удивилась Липа.
«Вспомните со смехом, как всех заставляли носить маски и не собираться больше двух», — напомнила Кошка.
В Ельце и Елецком районе красный уровень действовал всю ночь. Его объявили поздно вечером, а отменили только под утро.
Жаркая погода в Липецке сохранится. Завтра в городе, по прогнозам синоптиков, от +28 до +30 градусов.
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