Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень в Липецке был объявлен на 10 минут
Происшествия
За убийство бабушки внучке светит лишение свободы сроком до 15 лет
Происшествия
В дело о строительстве ЖК «Турист-2» включилась полиция
Общество
Бывший вице-мэр Липецка назначен министром строительства и архитектуры области
Общество
В Ельце и Елецком районе — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя в ЖК «Авторский»
Происшествия
Сегодня в Липецке: будет страшно, стриптиз, какие профессии выбирают циничные карьеристы
Общество
В Липецкую область приходят небольшие дожди
Погода в Липецке
Два человека эвакуированы из горящего дома
Происшествия
45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Концессионер возобновил модернизацию трамвайной сети Липецка
Общество
Трагедия в Трактором: возбуждено уголовное дело
Происшествия
На улице Звёздной дерево упало на автомобиль
Происшествия
Городские спасатели достали застрявшего между гаражами щенка
Происшествия
Комплексным благоустройством Липецка займутся две компании — муниципальная и частная
Общество
Ельчанин попался на «Ленд Крузере» с поддельными номерами
Происшествия
В Ссёлках отключат холодную воду
Общество
Заповедник в Липецкой области горит уже на площади в 40 гектаров
Происшествия
2 июня в пригороде Липецка будут уничтожать взрывоопасные предметы: возможны хлопки
Общество
Липецкая вечЁрка: расследование гибели рабочих, убийство бабушки и мини-красный уровень
Общество
Читать все
Общество
526
сегодня, 20:25

Липецкая вечЁрка: расследование гибели рабочих, убийство бабушки и мини-красный уровень

Сегодня, 29 мая, Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя, внучку будут судить за убийство бабушки, и утром в Липецке звучала сирена.

Региональный Следком попросил областное управление Госинспекции труда помочь в расследовании гибели рабочего на стройплощадке ЖК «Авторский». Несчастный случай произошел 1 мая. 39-летний стропальщик упал при разгрузке стройматериалов с шестого этажа.

По версии следствия, погибший иностранец не был трудоустроен должным образом. Однако нанявший его предприниматель уверяет, что между ним и погибшим были гражданско-правовые отношения. Чтобы в этом разобраться, следователи и обратились в Госинспекцию труда, чьи сотрудники имеют большой опыт подобных разбирательств.

Возможно инспекторов привлекут и к  расследованию трагедии на улице Молодежной, которая случилась 28 мая. На стройплощадке ЖК «Траектория» из-за обрушения части стены погиб 27-летний рабочий, а его 37-летний коллега госпитализирован со множественными переломами ног. 

По данным GOROD48, жертвы несчастного случая также иностранцы с пока непонятным статусом пребывания на стройплощадке воронежской компании «ЖБИ-Капстрой».

«А теперь задумайтесь, какого качества жилье в новостройках, если на стадии строительства все разваливается», — написал Первопроходец.

В Ельце завершилось расследование уголовного дела о жестоком убийстве.

По версии следствия, осенью прошлого года пьяная 17-летняя ельчанка поссорилась со своей 74-летней бабушкой и несколько раз ударила ее ножом. Женщина умерла.

Девушка об всем рассказала отцу, тот вызвал полицию. Вину в содеянном ельчанка признала и раскаялась, сказав, что схватила нож из-за того, что бабушка ее постоянно критиковала.

«Жалко бабушку и бестолковую внучку, из которой уже ничего хорошего не выйдет. А могла бы учиться, выйти замуж и нарожать детей», — написал Жаль.

«Похоже, что воспитали, то и получили. Бабушки обычно гасят конфликты поколений», — считает Бабка Первая.

Сегодня перед самым началом рабочего дня в Липецке вдруг завыли сирены.


Был объявлен красный уровень опасности, но через 10 минут его отменили. .

Многие комментаторы GOROD48 тревогу не заметили.

«А почему мобильный интернет работает?», — даже удивился Александр Викторович.

«По радио даже не мяукнули, сирены плохо было слышно подумал что ослышался», — заметил радиослушатель.

«Очень сомнительно. Сирена, красный уровень, мгновенное сбитие где-то и отмена красного. На всё про всё 10 минут», — удивилась Липа.

«Вспомните со смехом, как всех заставляли носить маски и не собираться больше двух», — напомнила Кошка.

В Ельце и Елецком районе красный уровень действовал всю ночь. Его объявили поздно вечером, а отменили только под утро.

Жаркая погода в Липецке сохранится. Завтра в городе, по прогнозам синоптиков, от +28 до +30 градусов.
вечЁрка
падение с высоты
убийство
воздушная тревога
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить