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Спорт
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сегодня, 16:40
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«Металлург» не поехал на выездной матч в Химки
Вместо этого команда проведёт двустороннюю игру на Центральном стадионе.
Отмену завтрашнего матча в Подмосковье между «Химками-2» и «Металлургом» GOROD48 официально подтвердили в липецком клубе.
- Лига прислала официальный документ, в котором говорится, что матч не состоится, - заявил генеральный директор клуба Андрей Овчинников.
«Химки-2» снимаются с розыгрыша первенства второй лиги, все запланированные игры с их участием отменяются.
А до этого печальная участь постигла главную команду химчан, которая в непростой борьбе сохранила прописку в РПЛ, заняв 12-е место, но затем Лига… отказала подмосковному клубу в лицензии для выступления в следующем сезоне. Не помогла даже апелляция. По некоторым данным, долги превышают миллиард рублей.
Российский футбол вновь оконфузился на всю Европу: проблемы возникают у клубов в разных странах, но только у нас с тяжёлым постоянством в «Небесную лигу» (воображаемый турнир несуществующих команд, прим.) умудряются отправляться представители элитного дивизиона, достаточно вспомнить «Амкар», ФК «Тамбов».
Инсайдеры сообщают, что «Химки» будут банкротить, все футболисты уйдут бесплатно и без выплаты долгов по зарплатам.
«В сложившихся обстоятельствах выступление в профессиональном турнире «Химок‑2», как одной из важных частей клубной вертикали, невозможно», - говорится в заявлении клуба.
«Металлург» не получит 3 очка и техническую победу за завтрашний матч. По регламенту турнира, если снявшаяся команда не успела сыграть 50 процентов и ещё один матч, то все результаты с её участием аннулируются. Для липчан мало что изменится, а вот наши конкуренты лишатся очков, набранных во встречах с «Химками-2». Обиднее всех должно быть белгородскому «Салюту»: его роскошная домашняя победа 5:0 теперь будет умножена на ноль.
Завтра вместо официальной игры подопечные Дмитрия Бугакова проведут двустороннюю игру на Центральном стадионе. А следующий матч у «Металлурга» по календарю в субботу, 7 июня, с лидером «Рязанью».
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