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сегодня, 16:40
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«Металлург» не поехал на выездной матч в Химки

Вместо этого команда проведёт двустороннюю игру на Центральном стадионе.

Набравший ход липецкий «Металлург» готовился завтра бороться за пятую победу подряд во второй лиге, но вместо поездки в подмосковные Химки в эти минуты проводит тренировку на Центральном стадионе.

Отмену завтрашнего матча в Подмосковье между «Химками-2» и «Металлургом» GOROD48 официально подтвердили в липецком клубе.

- Лига прислала официальный документ, в котором говорится, что матч не состоится, - заявил генеральный директор клуба Андрей Овчинников.

«Химки-2» снимаются с розыгрыша первенства второй лиги, все запланированные игры с их участием отменяются.

А до этого печальная участь постигла главную команду химчан, которая в непростой борьбе сохранила прописку в РПЛ, заняв 12-е место, но затем Лига… отказала подмосковному клубу в лицензии для выступления в следующем сезоне. Не помогла даже апелляция. По некоторым данным, долги превышают миллиард рублей.

Российский футбол вновь оконфузился на всю Европу: проблемы возникают у клубов в разных странах, но только у нас с тяжёлым постоянством в «Небесную лигу» (воображаемый турнир несуществующих команд, прим.) умудряются отправляться представители элитного дивизиона, достаточно вспомнить «Амкар», ФК «Тамбов».

Инсайдеры сообщают, что «Химки» будут банкротить, все футболисты уйдут бесплатно и без выплаты долгов по зарплатам.

«В сложившихся обстоятельствах выступление в профессиональном турнире «Химок‑2», как одной из важных частей клубной вертикали, невозможно», - говорится в заявлении клуба.

«Металлург» не получит 3 очка и техническую победу за завтрашний матч. По регламенту турнира, если снявшаяся команда не успела сыграть 50 процентов и ещё один матч, то все результаты с её участием аннулируются. Для липчан мало что изменится, а вот наши конкуренты лишатся очков, набранных во встречах с «Химками-2». Обиднее всех должно быть белгородскому «Салюту»: его роскошная домашняя победа 5:0 теперь будет умножена на ноль.

Завтра вместо официальной игры подопечные Дмитрия Бугакова проведут двустороннюю игру на Центральном стадионе. А следующий матч у «Металлурга» по календарю в субботу, 7 июня, с лидером «Рязанью».
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (4)

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Двусторонка
38 минут назад
Это просто тренировка. Футболисты разбиваются на две команды и играют
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Алексей
51 минуту назад
Что такое двусторонняя игра? Объясните пожалуйста не болельщику
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Да неужели?
59 минут назад
Российский футбол вновь оконфузился? Можно подумать, что в Европе клубы никогда не банкротились..?
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RUKA
19 минут назад
Серьёзно? Приведи пример банкротства клуба высшего дивизиона любой нормальной европейской лиги? Хоть за 20 последних лет. Ну?...
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