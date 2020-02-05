Скончался декан факультета ЛГПУ Юрий Савилов

Кандидат педагогических наук руководил факультетом технологии и предпринимательства.

4 февраля в Липецке на 64-ом году жизни скончался декан факультета технологии и предпринимательства Липецкого государственного педагогического университета Юрий Савилов, сообщает ЛГПУ. Кандидат педагогических наук и доцент начал свою работу в вузе в 1978 году в должности ассистента кафедры общетехнических дисциплин.



- В течение долгих 15 лет он руководил факультетом технологии и предпринимательства. Он был хорошим руководителем, профессиональным преподавателем, отличным товарищем и добрым другом. Мы будем помнить Юрия Константиновича как светлого человека и талантливого педагога, - указано в обращении ЛГПУ.



Прощание с Юрием Савиловым состоится сегодня, 6 февраля, в Евдокиевском соборе (площадь Героев), в 11:00.

