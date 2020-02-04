Общество
37 минут назад
«В 70 процентах случаев 8 марта в Липецке будут продавать тюльпаны незаконно»
В мэрии Липецка со скандалом прошел первый аукцион на право торговли весенними первоцветами в Международный женский день.
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4 февраля в управлении потребительского рынка администрации Липецка прошел первый аукцион на право уличной торговли цветами 8 марта, против которого, как писал GOROD48, ранее выступали некоторые липчане, занимающиеся выращиванием тюльпанов.
С любезного разрешения пресс-службы мэрии GOROD48 получил возможность присутствовать на обычно закрытых для СМИ торгах. Но перед тем, как начался аукцион, мы пообщались с теми, кто поневоле стал его участниками. Почему поневоле? Потому, что те, кто на личных подворьях выращивал тюльпаны, ранее получали бесплатное право на трехдневную продажу цветов от городской администрации при наличии документа на находящийся в обороте земельный участок. А в этот раз, по словам обратившихся в GOROD48 цветочников, чиновники управления потребительского рынка администрации Липецка сообщили им о нововведении, аукционе, только 9 января, когда деньги на выращивание цветов (приобретение луковиц, торф, удобрения) уже были ими потрачены.
О том, что этот бизнес сродни «русской рулетке», нам в январе рассказали в семьях Фроловых и Шпотиных, которые годами занимаются выращиванием тюльпанов.
Оксана и Лариса Фроловы и Лилия Шпотина показали корреспондентам GOROD48 свои закрома - подвалы и подполы, в которых проращивают луковицы тюльпанов. В феврале ящики с рассадой выносят на свет. Все делается по науке: режимы полива и нагрева воздуха в теплицах регулируются таким образом, чтобы бутоны на стеблях появились к концу февраля. Потом срезанные цветы снова опускают в подвал и хранят в коробках до начала трехдневных сезонных продаж.
Оксана Фролова берет калькулятор и считает:
- За год наша семья зарабатывает на продаже тюльпанов, рассады, саженцев плодовых деревьев, и декоративных кустарников 500 тысяч рублей. Делим эту сумму на 12 месяцев. Выходит, в месяц мы зарабатываем 41 600 рублей. Нас в семье шестеро, но не работает только самый младший ребенок, он еще ходит в детсад. Делим эту сумму на пять. И получаем 8 300 рублей на каждого. Это меньше прожиточного минимума! Слава Богу, выращиваем свою птицу, и кормимся с земли. Наша семья ничего у государства не просит. Ни субсидий на услуги ЖКХ, ни доплат на детей! У нас одна просьба - не мешайте нам жить!
Оксану Фролову поддерживает женщина-инвалид, которая, по ее словам, уже 30 лет выращивает тюльпаны под 8 марта. Для нее это единственный приработок, ведь на пенсию по инвалидности не прожить:
- Я имею по Конституции право на труд! Организуйте мне возможность продать результаты своего труда! Что такое 59 мест, за которые нам предложили столкнуться лбами? Это что, чтобы посмеяться над нами?
По словам и.о. начальника городского управления потребительского рынка Алексея Ларина, нынешнее законодательство требует распределения нестационарных торговых точек исключительно через аукцион. В Липецке в прошлом году через эту прозрачную процедуру уже пропустили торговцев квасом, фруктами-овощами, живой рыбой, сахарной ватой, пирожками и елками. Дошла очередь и до тюльпанов. Чиновник говорит, что еще в прошлом году липецких цветочников оповестили о новых правилах продажи первоцветов на 8 марта, а в начале января лишь напомнили им о февральских торгах, на которых будут разыграны 59 торговых мест.
- Аукцион проводится некорректно. Если бы торги провели по осени и я бы в них проиграл, то и не сажал бы прошлой осенью тюльпаны, - говорит «ипэшник» Вячеслав Виноградов.
Мужчина считает, что власти Липецка должны давать таким, как он, выращивающим тюльпаны под три дня торговли в начале марта, возможность продавать цветы в привычных «намоленных» местах. Это, мол, позволяет таким как он применять гибкую ценовую политику, продавать крепкие бутоны, которые не осыпаются две недели в отличие от «трехдневных» из магазинов, за 50-60 рублей за штуку:
- Что мне делать, если я проиграю аукцион? Отдать тысячи выращенных тюльпанов победителям? Но у них - свои цветы, и мои он возьмет за бесценок! Выходит, уменьшение в разы количества мест не позволит липчанам покупать недорогие цветы. Вот попомните мое слово: в 70 процентах случаев 8 марта в Липецке будут продавать тюльпаны незаконно после таких аукционов!
Повозмущавшись и пошумев в коридоре управления потребрынка мэрии, участники аукциона проталкиваются в кабинет, отведенный под эту процедуру. Предполагается, что участники торгов, своевременно заплатив за участие в них 350 рублей, предложат аукционистам в запечатанных конвертах свои ценовые предложения. Кто больше даст - того и место.
В кабинете, набитом людьми как коробка карандашами, начинаются быстротечные торги. Председатель комиссии объявляет аукцион на первый лот. Оказывается, что торговать тюльпанами у дома №8 по улице 15 микрорайон пожелали семь участников. Аукционистка по очереди вскрывает конверты, оглашает фамилию участника и сумму, которую тот вписал в свое заявление. 2410 рублей, 2230 рублей, 3000 рублей, 7900 рублей, 5700 рублей, 4300 рублей, 5000 рублей.
- Кто за то, чтобы победителем по лоту номер один объявить предпринимателя Виноградова?
Пять рук взлетают вверх.
- Единогласно! - резюмирует аукционистка и переходит к следующему лоту.
Итак, Вячеслав Виноградов одно место под торговлю своими тюльпанами уже получил. А вот Лилии Тюменцевой по результатам аукциона мест не досталось - женщина подала заявку на один лот, но ее ценовое предложение перебили конкуренты. Она едва сдерживает слезы, чтобы не расплакаться. Но невидимая рука рынка свое дело уже сделала.
Не повезло Ларисе и Оксане Фроловым - мать и дочь заявились на два лота и были готовы отдать за одно место 7200 рублей, и 8500 рублей - за другое. Оба лота выиграл предприниматель, готовый заплатить по 11 тысяч рублей за точку
Лилия Шпотина заплатила за право торговли своими тюльпанами более 10 тысяч рублей
Сегодня были проданы 30 нестационарных торговых мест из 59-ти. Остальные торги пройдут на следующей неделе.
- Конечно, жалко тех, кто проиграл. Но таковы аукционы. Те, кто не смог победить, сумеют при желании реализовать цветы на городских ярмарках и рынках города. Для этого им нужно будет заключить соответствующие договоры с арендаторами ярмарок и дирекциями рынков, - резюмировал итоги Алексей Ларин.
А вот и некоторые другие результаты торгов. Так, всего один участник изъявил желание торговать тюльпанами у дома №5 по улице Юбилейной (район ЛТЗ), заплатив 1120 рублей. Больше всего желающих, десять, захотели продавать цветы на улице Космонавтов. Выиграл тот, кто выкупил эту точку сбыта за 10 700 рублей. Меньше всего - 505 рублей - отдал цветочник за место у дома №16 по улице Желябова. Самым востребованным оказался пункт продаж у дома №103 по улице Московской - за него отдали 13 200 рублей (все эти деньги попадут в бюджет муниципалитета).
- Мы сделали свои выводы из организации этих аукционов. Поэтому следующие торги на право продажи тюльпанов в Липецке в следующем году пройдут летом этого года, - сказал и.о. начальника управления потребительского рынка мэрии.
Гостей с юга на этих торгах не было. Это значит, что вся та мимоза, которую привезут из Абхазии в марте и которая будет продаваться не на рынках, а на улице, контролеры мэрии безжалостно изымать, а ее реализаторов - штрафовать. То же самое, кстати, касается тюльпанов.
Игорь Луговой
С любезного разрешения пресс-службы мэрии GOROD48 получил возможность присутствовать на обычно закрытых для СМИ торгах. Но перед тем, как начался аукцион, мы пообщались с теми, кто поневоле стал его участниками. Почему поневоле? Потому, что те, кто на личных подворьях выращивал тюльпаны, ранее получали бесплатное право на трехдневную продажу цветов от городской администрации при наличии документа на находящийся в обороте земельный участок. А в этот раз, по словам обратившихся в GOROD48 цветочников, чиновники управления потребительского рынка администрации Липецка сообщили им о нововведении, аукционе, только 9 января, когда деньги на выращивание цветов (приобретение луковиц, торф, удобрения) уже были ими потрачены.
О том, что этот бизнес сродни «русской рулетке», нам в январе рассказали в семьях Фроловых и Шпотиных, которые годами занимаются выращиванием тюльпанов.
Оксана и Лариса Фроловы и Лилия Шпотина показали корреспондентам GOROD48 свои закрома - подвалы и подполы, в которых проращивают луковицы тюльпанов. В феврале ящики с рассадой выносят на свет. Все делается по науке: режимы полива и нагрева воздуха в теплицах регулируются таким образом, чтобы бутоны на стеблях появились к концу февраля. Потом срезанные цветы снова опускают в подвал и хранят в коробках до начала трехдневных сезонных продаж.
Оксана Фролова берет калькулятор и считает:
- За год наша семья зарабатывает на продаже тюльпанов, рассады, саженцев плодовых деревьев, и декоративных кустарников 500 тысяч рублей. Делим эту сумму на 12 месяцев. Выходит, в месяц мы зарабатываем 41 600 рублей. Нас в семье шестеро, но не работает только самый младший ребенок, он еще ходит в детсад. Делим эту сумму на пять. И получаем 8 300 рублей на каждого. Это меньше прожиточного минимума! Слава Богу, выращиваем свою птицу, и кормимся с земли. Наша семья ничего у государства не просит. Ни субсидий на услуги ЖКХ, ни доплат на детей! У нас одна просьба - не мешайте нам жить!
Оксану Фролову поддерживает женщина-инвалид, которая, по ее словам, уже 30 лет выращивает тюльпаны под 8 марта. Для нее это единственный приработок, ведь на пенсию по инвалидности не прожить:
- Я имею по Конституции право на труд! Организуйте мне возможность продать результаты своего труда! Что такое 59 мест, за которые нам предложили столкнуться лбами? Это что, чтобы посмеяться над нами?
По словам и.о. начальника городского управления потребительского рынка Алексея Ларина, нынешнее законодательство требует распределения нестационарных торговых точек исключительно через аукцион. В Липецке в прошлом году через эту прозрачную процедуру уже пропустили торговцев квасом, фруктами-овощами, живой рыбой, сахарной ватой, пирожками и елками. Дошла очередь и до тюльпанов. Чиновник говорит, что еще в прошлом году липецких цветочников оповестили о новых правилах продажи первоцветов на 8 марта, а в начале января лишь напомнили им о февральских торгах, на которых будут разыграны 59 торговых мест.
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- Аукцион проводится некорректно. Если бы торги провели по осени и я бы в них проиграл, то и не сажал бы прошлой осенью тюльпаны, - говорит «ипэшник» Вячеслав Виноградов.
Мужчина считает, что власти Липецка должны давать таким, как он, выращивающим тюльпаны под три дня торговли в начале марта, возможность продавать цветы в привычных «намоленных» местах. Это, мол, позволяет таким как он применять гибкую ценовую политику, продавать крепкие бутоны, которые не осыпаются две недели в отличие от «трехдневных» из магазинов, за 50-60 рублей за штуку:
- Что мне делать, если я проиграю аукцион? Отдать тысячи выращенных тюльпанов победителям? Но у них - свои цветы, и мои он возьмет за бесценок! Выходит, уменьшение в разы количества мест не позволит липчанам покупать недорогие цветы. Вот попомните мое слово: в 70 процентах случаев 8 марта в Липецке будут продавать тюльпаны незаконно после таких аукционов!
Повозмущавшись и пошумев в коридоре управления потребрынка мэрии, участники аукциона проталкиваются в кабинет, отведенный под эту процедуру. Предполагается, что участники торгов, своевременно заплатив за участие в них 350 рублей, предложат аукционистам в запечатанных конвертах свои ценовые предложения. Кто больше даст - того и место.
В кабинете, набитом людьми как коробка карандашами, начинаются быстротечные торги. Председатель комиссии объявляет аукцион на первый лот. Оказывается, что торговать тюльпанами у дома №8 по улице 15 микрорайон пожелали семь участников. Аукционистка по очереди вскрывает конверты, оглашает фамилию участника и сумму, которую тот вписал в свое заявление. 2410 рублей, 2230 рублей, 3000 рублей, 7900 рублей, 5700 рублей, 4300 рублей, 5000 рублей.
- Кто за то, чтобы победителем по лоту номер один объявить предпринимателя Виноградова?
Пять рук взлетают вверх.
- Единогласно! - резюмирует аукционистка и переходит к следующему лоту.
Итак, Вячеслав Виноградов одно место под торговлю своими тюльпанами уже получил. А вот Лилии Тюменцевой по результатам аукциона мест не досталось - женщина подала заявку на один лот, но ее ценовое предложение перебили конкуренты. Она едва сдерживает слезы, чтобы не расплакаться. Но невидимая рука рынка свое дело уже сделала.
Не повезло Ларисе и Оксане Фроловым - мать и дочь заявились на два лота и были готовы отдать за одно место 7200 рублей, и 8500 рублей - за другое. Оба лота выиграл предприниматель, готовый заплатить по 11 тысяч рублей за точку
Лилия Шпотина заплатила за право торговли своими тюльпанами более 10 тысяч рублей
Сегодня были проданы 30 нестационарных торговых мест из 59-ти. Остальные торги пройдут на следующей неделе.
- Конечно, жалко тех, кто проиграл. Но таковы аукционы. Те, кто не смог победить, сумеют при желании реализовать цветы на городских ярмарках и рынках города. Для этого им нужно будет заключить соответствующие договоры с арендаторами ярмарок и дирекциями рынков, - резюмировал итоги Алексей Ларин.
А вот и некоторые другие результаты торгов. Так, всего один участник изъявил желание торговать тюльпанами у дома №5 по улице Юбилейной (район ЛТЗ), заплатив 1120 рублей. Больше всего желающих, десять, захотели продавать цветы на улице Космонавтов. Выиграл тот, кто выкупил эту точку сбыта за 10 700 рублей. Меньше всего - 505 рублей - отдал цветочник за место у дома №16 по улице Желябова. Самым востребованным оказался пункт продаж у дома №103 по улице Московской - за него отдали 13 200 рублей (все эти деньги попадут в бюджет муниципалитета).
- Мы сделали свои выводы из организации этих аукционов. Поэтому следующие торги на право продажи тюльпанов в Липецке в следующем году пройдут летом этого года, - сказал и.о. начальника управления потребительского рынка мэрии.
Гостей с юга на этих торгах не было. Это значит, что вся та мимоза, которую привезут из Абхазии в марте и которая будет продаваться не на рынках, а на улице, контролеры мэрии безжалостно изымать, а ее реализаторов - штрафовать. То же самое, кстати, касается тюльпанов.
Игорь Луговой
Покупатели
Торгуйте,
Липецк и гости
Патриот
Фрэнк Гудвин
Алекс
Липчанин