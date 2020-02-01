Общество
16 минут назад
На окраине Липецка произошел крупный пожар
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На улице Юношеской горела металлобаза. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
«Сообщение о пожаре пожаре на металлобазе по адресу улице Юношеская стр.43/1 поступило в 10:50. В ангаре горело металлообрабатывающее оборудование», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Пожар удалось потушить к 12:20. Возгорание ликвидировали четыре отделения пожарных.
Пожар удалось потушить к 12:20. Возгорание ликвидировали четыре отделения пожарных.
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