На окраине Липецка произошел крупный пожар

На улице Юношеской горела металлобаза. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

«Сообщение о пожаре пожаре на металлобазе по адресу улице Юношеская стр.43/1 поступило в 10:50. В ангаре горело металлообрабатывающее оборудование», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.Пожар удалось потушить к 12:20. Возгорание ликвидировали четыре отделения пожарных.