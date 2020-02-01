Общество

16 минут назад

На окраине Липецка произошел крупный пожар

204
#пожар
На окраине Липецка произошел крупный пожар

На улице Юношеской горела металлобаза. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. 

«Сообщение о пожаре пожаре на металлобазе по адресу улице Юношеская стр.43/1 поступило в 10:50. В ангаре горело металлообрабатывающее оборудование», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

WhatsApp Image 2020-02-01 at 12.33.30.jpeg

WhatsApp Image 2020-02-01 at 12.33.28 (1).jpeg

WhatsApp Image 2020-02-01 at 12.33.29.jpeg

Пожар удалось потушить к 12:20. Возгорание ликвидировали четыре отделения пожарных. 
204
#пожар

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

С 1 февраля дорожает «Платон», а торговые автоматы отказываются от чеков
#инфляция
42
С 1 февраля дорожает «Платон», а торговые автоматы отказываются от чеков

сегодня, 08:00

Общество
С 1 февраля социальные выплаты вырастут на 3%
#пособия
18
С 1 февраля социальные выплаты вырастут на 3%

сегодня, 07:20

Общество
Липецк поборется за звание «Беговой столицы» России
31
Липецк поборется за звание «Беговой столицы» России

вчера, 17:50

Общество
«Спрос вырос, но ажиотажа пока нет»
#медицинские маски
21
«Спрос вырос, но ажиотажа пока нет»

вчера, 17:10

Общество
С площади Победы вывозят киоски
#благоустройство
38
С площади Победы вывозят киоски

вчера, 16:53

Общество
Еще три новых ясельных корпуса готовы к приему детей
#ясли
9
Еще три новых ясельных корпуса готовы к приему детей

вчера, 16:36

Общество