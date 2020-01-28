сегодня, 11:27
Международный концерн Bayer станет резидентом ОЭЗ «Липецк»
Концерн Bayer получил одобрение заявки на получение статуса резидента Особой экономической зоне «Липецк» и продолжит работу над планом строительства собственного завода по производству средств защиты растений на Елецкой площадке особой экономической зоны.
Завод будет ориентирован в основном на российский рынок, но часть продукции будет также поставляться на экспорт, включая в страны СНГ.
- Основное внимание Bayer уделит производству продуктов для защиты зерновых культур, кукурузы и сахарной свеклы. Реализация проекта будет способствовать развитию технологического потенциала локальной сельскохозяйственной индустрии. Кроме того, планируется создать новые высокотехнологичные рабочие места в Липецкой области, - сообщает сегодня пресс-служба ОЭЗ ППТ «Липецк».
Руководство Bayer отметило, что липецкая особая экономическая была выбрана, в том числе, благодаря ее развитой инфраструктуре и удачному расположению, которое поможет компании быть ближе к клиентам.
«Несомненно, мы рады что в качестве площадки для реализации своего проекта завод по производству средств защиты растений Bayer выбрал именно Елецкий участок ОЭЗ ППТ «Липецк». На сегодняшний день именно Елецкая площадка удовлетворяет максимуму требований инвесторов, в том числе по расположению, по примыканию к федеральной дороге М-4. В свою очередь уверен, что новое предприятие ждет большое будущее» - прокомментировал генеральный директор ОЭЗ ППТ «Липецк» Дмитрий Дударев.
Компания Bayer.
Международный концерн Bayer ведет свою деятельность в области здравоохранения и сельского хозяйства. В 2018 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 117 000 человек, объем продаж – 39,6 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,6 млрд евро, инвестиции в исследования и разработки – 5,2 млрд евро.
Прохожий
мухоморушка
indezit
Коля.
Коля.
МИРОТВОРЕЦ
Кара небесная
Перри Мейсон
Инопланетянин
хаха