Международный концерн Bayer станет резидентом ОЭЗ «Липецк»

Концерн Bayer получил одобрение заявки на получение статуса резидента Особой экономической зоне «Липецк» и продолжит работу над планом строительства собственного завода по производству средств защиты растений на Елецкой площадке особой экономической зоны.



«Мы рады сообщить о том, что наша заявка на получение статуса резидента Особой экономической зоне «Липецк» удовлетворена. Строительство собственного завода по производству средств защиты растений – стратегически важный шаг для нас на пути к развитию локализации производства и повышения доступа к высокотехнологичным продуктам Bayer. Мы верим в то, что инновации, в том числе в сфере защиты растений, являются ключом к повышению эффективности агропромышленного производства и увеличению экспортного потенциала российского сельского хозяйства в соответствии с задачами, поставленными президентом России до 2024 года», – отметил Ив Пике, руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе.



Завод будет ориентирован в основном на российский рынок, но часть продукции будет также поставляться на экспорт, включая в страны СНГ.



- Основное внимание Bayer уделит производству продуктов для защиты зерновых культур, кукурузы и сахарной свеклы. Реализация проекта будет способствовать развитию технологического потенциала локальной сельскохозяйственной индустрии. Кроме того, планируется создать новые высокотехнологичные рабочие места в Липецкой области, - сообщает сегодня пресс-служба ОЭЗ ППТ «Липецк».



Руководство Bayer отметило, что липецкая особая экономическая была выбрана, в том числе, благодаря ее развитой инфраструктуре и удачному расположению, которое поможет компании быть ближе к клиентам.



«Несомненно, мы рады что в качестве площадки для реализации своего проекта завод по производству средств защиты растений Bayer выбрал именно Елецкий участок ОЭЗ ППТ «Липецк». На сегодняшний день именно Елецкая площадка удовлетворяет максимуму требований инвесторов, в том числе по расположению, по примыканию к федеральной дороге М-4. В свою очередь уверен, что новое предприятие ждет большое будущее» - прокомментировал генеральный директор ОЭЗ ППТ «Липецк» Дмитрий Дударев.



Компания Bayer.



Международный концерн Bayer ведет свою деятельность в области здравоохранения и сельского хозяйства. В 2018 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 117 000 человек, объем продаж – 39,6 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,6 млрд евро, инвестиции в исследования и разработки – 5,2 млрд евро.

