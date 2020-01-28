Экономика

сегодня, 11:27

Международный концерн Bayer станет резидентом ОЭЗ «Липецк»

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#ОЭЗ «Липецк»
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Международный концерн Bayer станет резидентом ОЭЗ «Липецк»

Концерн Bayer получил одобрение заявки на получение статуса резидента Особой экономической зоне «Липецк» и продолжит работу над планом строительства собственного завода по производству средств защиты растений на Елецкой площадке особой экономической зоны. 

«Мы рады сообщить о том, что наша заявка на получение статуса резидента Особой экономической зоне «Липецк» удовлетворена. Строительство собственного завода по производству средств защиты растений – стратегически важный шаг для нас на пути к развитию локализации производства и повышения доступа к высокотехнологичным продуктам Bayer. Мы верим в то, что инновации, в том числе в сфере защиты растений, являются ключом к повышению эффективности агропромышленного производства и увеличению экспортного потенциала российского сельского хозяйства в соответствии с задачами, поставленными президентом России до 2024 года», – отметил Ив Пике, руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе. 

Завод будет ориентирован в основном на российский рынок, но часть продукции будет также поставляться на экспорт, включая в страны СНГ.

- Основное внимание Bayer уделит производству продуктов для защиты зерновых культур, кукурузы и сахарной свеклы. Реализация проекта будет способствовать развитию технологического потенциала локальной сельскохозяйственной индустрии. Кроме того, планируется создать новые высокотехнологичные рабочие места в Липецкой области, - сообщает сегодня пресс-служба ОЭЗ ППТ «Липецк».  

Руководство Bayer отметило, что липецкая особая экономическая была выбрана, в том числе, благодаря ее развитой инфраструктуре и удачному расположению, которое поможет компании быть ближе к клиентам.   

«Несомненно, мы рады что в качестве площадки для реализации своего проекта завод по производству средств защиты растений Bayer выбрал именно Елецкий участок ОЭЗ ППТ «Липецк». На сегодняшний день именно Елецкая площадка удовлетворяет максимуму требований инвесторов, в том числе по расположению, по примыканию к федеральной дороге М-4. В свою очередь уверен, что новое предприятие ждет большое будущее» - прокомментировал генеральный директор ОЭЗ ППТ «Липецк» Дмитрий Дударев. 

Компания Bayer. 

Международный концерн Bayer ведет свою деятельность в области здравоохранения и сельского хозяйства. В 2018 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 117 000 человек, объем продаж – 39,6 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,6 млрд евро, инвестиции в исследования и разработки – 5,2 млрд евро. 
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#ОЭЗ «Липецк»
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Комментарии (10)

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Прохожий

17 минут назад
Постепенно "оккупируют" Липецкую область, вот вам и привлечение иностранных инвестиций. Меньше воровали бы Захарченко, Васильевы и др., своих бы средств хватило построить.
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мухоморушка

20 минут назад
самые лучшие во Вселенной пипецкие ОЭЗ убыточные на миллиарды, открывают заводы численностью по 15-20 тел, ну прям образец экономической эффективности. Сразу видно - дипломы у всех настоящие.
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indezit

32 минуты назад
Одни уходят, другие приходят. Всем льготы и послабления, в итоге выхлопа никакого: ни налогов, ни рабочих мест.
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Коля.

36 минут назад
Третий!! завод по средствам защиты растений на елецкой площадке. Есть уже Шанс, какие то швейцарцы и теперь Байер.. Не передерутся за покупателя своей химии?
ответить

Коля.

36 минут назад
Третий!! завод по средствам защиты растений на елецкой площадке. Есть уже Шанс, какие то швейцарцы и теперь Байер.. Не передерутся за покупателя своей химии?
ответить

МИРОТВОРЕЦ

50 минут назад
вообще ништяк ..... здрасте ...... вот же новость , это нормально вы писали ,,, а кому нормально та ? (Предприятия ОЭЗ «Липецк» сработали с убытком в 1,8 миллиарда рублей)
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Кара небесная

53 минуты назад
от пестицидов в прошлом году подрхли все пчелы в Липецкой области. если уж неприхотливые животные дохнут - подумайте, что происходит с геномом человека
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Перри Мейсон

54 минуты назад
Мы же "в изоляции")))
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Инопланетянин

56 минут назад
Если лекарство бы производили ,можно было радоваться а так ядохимикат
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хаха

58 минут назад
Опять химическое производство - пестициды,
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